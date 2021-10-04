國內各大媒體報導，外交部今年委外製作的國慶文宣影片，將瑞士阿爾卑斯山脈阿彭策山的空拍畫面，當作是台灣玉山主峰。經山友指正後，外交部立即道歉，並責成廠商加以修正。外交部背負罵名，有口難言。

每年9、10月是外交部最為忙碌的時段。先要籌劃參與聯合國的諸多作為，繼而安排國慶相關事宜。國組司忙於規劃策略、撰擬說帖，指示全體外館進洽駐在國政府以適當方式為我發聲；地域司忙於接待外賓來台參加國慶活動；禮賓司不但要接待國賓，更要安排外賓向總統覲賀、籌劃國慶酒會。現有人力根本不足以應付繁雜業務，每年都要臨時向其他單位抽調人員協助。

公眾會負責國慶文宣。委外製作的影片完成後，由承辦科逐級上呈審閱，經科長、專門委員、副司長、司長核閱後，呈請部次長核定。這些人都不是攀登群山的山友，根本無法辨識高山空拍圖的區別。更何況空拍角度不同，將呈現不同面貌。所謂「橫看成嶺側成峰」。也不會有人想到請熟悉群山空拍圖的山友加以辨識。

外交部的影片委外，都有招標合約規定諸多細節。得標廠商未嚴格遵守合約規定而出包，外交部主其事者當然應該嚴格把關，像這次，也只能自認倒楣，概括承受。如果嚴重一點還有可能引發國際紛爭，不是道歉就能了事的，外交部豈能等閒視之。

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