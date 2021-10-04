全長50公里，預計耗資1700億的宜蘭高鐵，站址花落何處，一變二、二變四，派系利益、炒地皮、搶地盤，糾纏不清，演變成民進黨內大亂鬥。出身宜蘭的立法院長游錫堃質問交通部長王國材：專業在哪裡？王國材講不出口。

游錫堃這般刁鑽的問題，教王國材如何回答是好？民進黨全面執政以來，前瞻建設的軌道建設、基隆輕軌變輕軌捷運再變身為基隆捷運、離岸風電、高鐵延伸到屏東、宜蘭直鐵變高鐵，哪一個建設項目不是跳過可行性研究，直接進行綜合規劃？哪一個案子不是先射箭再畫靶？又有哪一個案子不是政治凌駕專業？套句柯文哲對前瞻建設的總評，民進黨唯一的專業，不過就是強盜分贓罷了！這話，王國材能說出口嗎？

強盜分贓，終歸是要出事的！游錫堃曾任宜蘭縣長，民進黨正國會掌門人，貴為立法院院長，眼見行政部門行事不符專業，為何不在體制內糾錯？明知高鐵選址，交通部不過奉命行事，不敢得罪正主兒，卻拿王國材的「專業」尋開心？

交通建設選址選線，牽涉土地開發的龐大利益，從來就是貪婪政客與建商攜手炒作的對象。一旦政治凌駕專業，派系凌駕政黨，政黨凌駕國家，交通建設頓成夢靨！宜蘭高鐵，一如屏東高鐵、基隆捷運，全都是未做可行性研究的「鬼道建設」，早已淪為民進黨貪婪歛財的工具，不過是強盜分贓，哪裡有甚麼專業可言？

游錫堃真要在乎專業，那就廢了宜蘭高鐵這項目吧！

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