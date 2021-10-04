政治人物最被人瞧不起的就是兩面人、說兩面話。

國慶日將屆，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍要求高雄掛國旗，對此，高市議員黃捷痛批國民黨真的沒東西可問了嗎？是否熱愛這個國家，不需要透過國旗來綁架！她還呼籲說，愛國不需要鋪張浪費，請國民黨放過高雄。

黃捷是無黨籍，卻一向親民進黨，瞧她過去翻白眼修理韓國瑜的德性，這是她本性，不足為怪。

奇怪的是，換個場面，她的說詞又不一樣了。台灣參加自由潛水世錦賽，主辦單位撤下青天白日滿地紅旗，獲得日本等10國力挺，蔡英文第一時間就出來感謝國際好朋友的聲援，真的讓我們非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。

黃捷看到綠營老大講話了，也忙不迭地立刻站出來發聲：「看到這一刻，有滿滿的感動，相信堅守民主的路上，台灣越走越有伴，不再落單。」

看到沒有？這就是機詐巧辯政治人物的真面目，當初人家要罷免她，她露出楚楚可憐的神情，過關後又恢復咄咄逼人的神態，川劇「變臉」都沒她變得快。

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