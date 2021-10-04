繼日前拋出將中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫後，促轉會又繼續將手伸向校園內的蔣中正銅像，而最近引起極大爭議的即是台北市光復國小的銅像移除，竟選在假日予以拆除，也引起家長質疑是否有「偷渡」之嫌。校方說法不僅自我打臉，更證明主事者就是意識形態作祟。

促轉會自始至終即是名不正、言不順的單位，撇開其因人、因黨設事且法理依據薄弱不說。究其實，就只是濫用預算的黑機關，只處理黨產官司和拆除蔣中正銅像。

促轉會去年的確曾發函給全國教育局，要求各級學校拆除威權象徵銅像，此舉反而讓校園染上濃濃政治色彩，大多數校園的蔣公銅像走到現今，已是校園地標一景，著名的台北市建國中學，更是將校門口的蔣中正銅像開放為畢業學生創意秀的主角，開放、包容的態度，反而讓學生能用公正的角度來學習歷史！

另一方面，誠如退輔會主委馮世寬以林肯紀念堂比喻中正紀念堂，正常民主國家應該做的是建立公正史觀，歷史人物之是非功過當由民眾自行判斷，如今的促轉會蠻橫亂搞，正是在建立綠色新威權並行使假正義罷了！

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