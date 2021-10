台美關係,在拜登尋求拜習會的局勢下,已到了一個需要「停、看、聽」的階段。儘管許多台灣媒體仍不遺餘力高唱美國「反中意志堅定」,但這會是真實的狀況嗎?

判斷一個政治人物的態度,要注重的重點不是「現值」而是「比較值」。不可能有人一夜之間180度改變立場,但在發言與行動上,是可能漸漸位移調整的。且我們不只是要看政治人物「說/做了什麼」,更要看他們「類似情況重演時,有無做出與上次相同,甚至更強烈的回應」,如此才能更第一時間掌握「真正的變化」,而非淪於一廂情願。

舉例來說,今年9月17日,英國獨立報出了一則報導,標題名為” Blinken deletes tweet saying the US will ‘stand with the people of Hong Kong’”。內容提到9月15日香港政府宣布7位泛民主派區議員宣誓無效,進而喪失議員資格。美國國務卿布林肯於推特發文聲援,但後來卻刪文,重發一則新的,重發的文中少了一句話:「我們與香港人民站在一起,並且持續地支持他們的基本人權及自由」(”We stand with the people of Hong Kong and continue to support their fundamental human rights & freedoms.”)。刪除對香港人民支持的文句,自是駭人聽聞,給人香港被放棄的感受。對此美國國務院解釋這是由於團隊操作出錯,把本來要發在國務院發言人推特的內容,發到了國務卿的推特,美國仍然支持香港民主。

是嗎?讓我們前後對比一下,依據美國之音報導,今年7月16日,布林肯針對香港國安法施行一週年發表聲明。聲明中可是阿莎力承諾「美國將繼續為中英聯合聲明以及基本法對港人保證的權利和自由抗爭。」、「美國今天就是傳遞一個我們堅定與香港人民站在一起的清晰信息。」不過2個多月後,美國國務卿的推特,竟不願「沾染」挺香港民主的文句?

變了就是變了,實在無須再更多解釋。

焦點拉回到台灣,近日大陸政府停止從台灣進口蓮霧與釋迦,被視為今年2月大陸停止進口台灣鳳梨的事件重演,這就衍生出了一個問題,事件重演了,美國挺台的態度有無重演?

大陸是9月20日宣布停止進口,而在那之後直到筆者寫作本文的10月4日中午,AIT臉書發了超過20則po文,沒有任何一則展現出對台灣蓮霧與釋迦的力挺。

今年2月可不是這樣的,大陸於2月26日宣布禁台灣鳳梨,不到一週後的3月2日,AIT臉書就發文「AIT今天、明天,往後的許多天都要鳳梨!」在AIT四處擺放鳳梨,力挺台灣;之後3月3日po文「美台食材天生一對之鳳梨特別版」、3月4日分享基隆市長挺鳳梨臉書文;3月5日則是「AIT副處長谷立言的宴客法寶」;3月8日「你看到國際婦女節論壇裡的台灣鳳梨了嗎?」;3月19日「跟著鳳梨一起吃透透」…….

2021發生兩次台灣水果遭陸禁事件,AIT態度截然不同。或許我們不能貿然把AIT的改變解讀為美國不挺台,但「最高品質靜悄悄」終究還是反映出一種美國不願太過涉入兩岸經濟爭執的態度,不是嗎?

香港民主與台灣蓮霧、釋迦,乍看之下風馬牛不相及,但它們與阿富汗駐軍一樣,共同點是「美國要不要站你這邊,隨他高興」(當然實質上是看美國的國家利益),絕對不要以為有什麼必然的責任,或是不可逆的趨勢。或許在未來某個時間點,美國又會大力聲援港人,AIT又會再度擺滿台灣水果,但至少現在這一刻不是。這一刻美國的重心是鞏固前段時間拜習通話的成果,是喬出一個拜習會來。為了這個目標,很多以前好像很重要的東西,目前免不了穿小鞋的命運。

世界不是圍繞著台灣轉,美國更不會為你赴湯蹈火。台灣是時候擺脫對外在情勢太過樂觀的心態了。

