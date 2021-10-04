雙十國慶國軍地面軍備車隊在總統府前實施夜校，海岸巡防署雖無軍備參演，但別出心裁裝置兩輛模擬安平級巡邏艦及嘉義級巡防救難艦的「車船」，以「陸上行舟」方式展現「國艦國造」績效。

陸上行舟的想法很有意思，頗類似於印度人的思維。印度人的思考邏輯大概一句話可以總結：Jugaad文化。意思是因地制宜，利用有限的資源開發出可用的替代品。所以在2014年閱兵出現了「陸上行舟」的紙糊航母，表達印度對於國產航母的渴望。此外，還有在戰車炮塔上安裝一個椅子，充當領導人視察演習之座駕。印度人Jugaad腦洞之大開，令人歎為觀止。（礙於版權規範，請網友自行搜尋網路圖片）

大概美日印澳QUAD結盟啟發了海巡署對於印度人Jugaad的思維，既然真的海巡艦上不了閱兵台，那麼國軍也可學習印軍把木頭海巡艦搬到檯面上，表達海巡的存在感。

現在國軍不踢正步，未來可能恢復，好像半軍半警的海巡署不會考慮恢復踢正步。踢正步的確會讓軍人變笨，因為正步限制了軍人行為，只能按照一致性的規範動作；而解除正步之後，也就解除了思想上的限制，就出現了陸上行舟的想法。

關於正步，我們又想到了印度正步。印度和巴基斯坦等大致都是沿襲英式正步。特點是手臂抬高到與地面平行，向前揮臂不彎曲，不過，印度正步有的步伐輕巧一致，有的則誇張地揮臂抬腿。北韓正步則不擺動雙臂、而是高高的抬腿，踢起來必然上下跳動，整體看起來的視覺衝擊相當強烈。

除了印度特色正步，印軍還盛行摩托車閱兵，這也是承襲自英國。由於在一戰時汽車還不普及，摩托車成為了英國軍隊的重要交通工具。當時騎摩托車是一種時髦，很多人都夢寐以求成為機械化騎兵，為此士兵們甚至還練起了雜技動作。印度獨立後依舊傳承英國摩托車方陣的表演形式，並且融入印度文化，成為現今的印度閱兵摩托車方陣。

也許看起來有一點搞笑，這可是承襲自英國，變成印度特色閱兵。如今海巡署從傳統的東方閱兵中解放出來，但卻未學習到西方國家經營海洋的思想與本事，整出了陸上行舟這個東西，不東不西，實在不是東西。哪天要是看到咱們的陸軍司令也坐在戰車炮塔上巡視部隊，大家不要太意外。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）

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