中央流行疫情指揮中心宣布登山不必戴口罩等措施，以鬆緊度觀點看，這是防疫措施的放寬；但從合理性看，則是防疫措施的「合理化」，只是，這個合理化還遠遠不夠。

這次指揮中心宣布放寬的主要是戶外戴口罩的規定，包括如農林漁牧工作於空曠處工作無須戴口罩，在山林包含森林遊樂區、海濱活動，無須戴口罩，不過，仍要求應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離，如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離時就應戴上口罩。

民眾應該都不會否認戴口罩的重要，切身經驗也證明口罩對防止疫情擴散的重要性。但對戴或不戴的規定，過去的規定明顯嚴苛又不合理，最明顯的就是：有農夫反映，獨自一人在空曠、周遭全無人的田間工作，有何需要戴口罩的理由？登山或其他戶外活動者，其實也有相同的感受與反應。

戴口罩要防的一定是周遭有其他人，為避免空氣傳染而必須戴口罩，如果周圍都沒人，用膝蓋想也應知道，根本不需要戴口罩。但過去的規定卻又是如此強硬而不合理，這次的「放寬」其實只是一個合理化的作法。

不過，這個合理化還有更多該檢討修正之處；例如，規定車內只有駕駛一人時不必戴口罩，但有其他人時就全部要戴；只是，許多情況下，車內坐的兩人或多人，是同住一起的夫妻、家人，被要求戴口罩，豈不荒謬？

再如對店家實名制的要求，是否還有必要？如果已淪為表面文章，不如取消來得實在；對餐飲業的內用規定是否該再放寬？在防疫需求與商家生計、民眾需求間能有正確的權衡，這些都有必要再檢討，邁向合理化。放寬戶外戴口罩的規定應該只是第一步，該「合理化」的規定還多得很！