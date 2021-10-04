基進黨立委陳柏惟用台語質詢國防部長邱國正鬧出的風波，邱國正立場守得非常穩，陳柏惟踢到鐵板，也讓邱國正贏得不少掌聲。邱國正曾為軍改槓上前行政院長賴清德，陳柏惟這種只靠一招半式闖江湖的「網紅立委」，想找邱國正麻煩，真的是惹錯人了。

邱國正軍中歷練完整，治軍一絲不苟。2018年邱國正接任退輔會主委，首務是化解年改阻力。行政院版本定案前，邱主委看到政院說帖，與事前協商版本不同，令他無法對袍澤交待，於是決定爭取，不惜以請辭為代價。

邱國正先致電當時的國防部長嚴德發告知自己的決定，隨即向行政院表達無法接受政院版本，將在隔日公布方案時請辭，在當時行政院祕書長卓榮泰連夜協調下，最後當時的行政院長賴清德退一步，才化解邱的辭意。

事隔未幾，賴清德在行政院會「電」邱國正。當天，邱已訂高鐵票，在賴揆講完話後準備離席；賴臨時點名邱國正，先談台南市掩埋場事，接著談年改；為了邱的請辭，說了邱一頓。邱回答不是故意不禮貌。但他態度嚴正，就是讓賴知道，只要守住自己的立場，不能欺負人，他也不隨便讓人欺負。

當時九合一地方選舉還沒開打，賴清德是綠軍當紅政治明星，邱一樣敢據理力爭。邱國正對友人說過，無欲則剛，才會據理力爭。

當傳出賴清德在院會上與邱國正互動不愉快，軍中將領與退將多替邱抱不平，認為文人應尊重軍人。當然，現在賴清德已是副總統，邱國正是國防部長，兩人之間的不愉快早已化解。

以邱國正如此剛直的個性，陳柏惟又怎能在其身上討到便宜。軍方將領列席立法院備詢，不管是站在台上答詢的，或是坐在台下列席的，都會專心聆聽立委問政內容，哪個立委下過功夫，拳拳到肉，哪個立委花拳繡腿，軍人心中自有一把尺。軍隊早已馴化，更何況是在國會民主殿堂，軍人對民意代表都很尊重，立委責難，軍人也多半選擇讓步。如果立委不是秀過頭，軍人一般是不會翻臉的。

事實上，邱國正最近幾個職位，都是扮演蔡英文總統救火隊的角色，軍改推動受到阻力，蔡總統找他接退輔會主委；國安特勤私菸案震驚社會，國安局長彭勝竹負起政治責任請辭，蔡總統任命他接任情治首長，首要之務，就是整頓總統府特勤單位。

邱國正接國防部長後，最頭痛的問題就是國防預算，受美方大筆軍售影響，軍事投資預算受排擠，邱國正既是國防部長，也是國家中山科學研究院董事長，外購與自製面臨兩難。

此際，蔡總統同意編列上限2400億元的特別預算，一舉解決軍費難題，魚與熊掌兼顧，由此可見蔡總統對邱國正的支持。當然，這筆錢也是編給美國與國際看的，代表台灣有防衛自己的決心。