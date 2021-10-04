北京在中秋節前一日拒買台灣水果，已不近人情，近日大規模軍機擾台，更異乎尋常，這是否是山雨欲來的前兆？對此，多數分析都把焦點放在美國的印太策略，與中美各自的內部情勢所需，但情況可能還不止於此。

根據歐洲最重要的智庫之一「歐洲外交關係委員會」（ECFR）今年9月的報告，約有一半的歐盟成員國民眾認為，中歐關係將走上對立，且大多數歐洲公民認為，東西雙方已再度進入冷戰。相對的，將中國視為合作夥伴的觀點正在被邊緣化，故一些歐盟國家都在為此做準備，比如調整其企業在華的投資等。

尤其在德國，對中政策與美中博奕，已日益成為政治的中心議題。在大選時，綠黨的總理候選人Annalena Baerbock對此特別關注，也受到德國聯盟黨(CDU/CSU)與社民黨(SPD)兩大政黨的認可，一種政策改變的氛圍正在形成。目前德國相關政黨正在舉行組閣談判，最後由哪一大黨主導政府尚未明朗，但基於國會過半席次的需要，可以肯定的是，任一大黨都需要綠黨(The Greens)與自民黨(FDP)來組織聯合政府。

依照慣例，德國聯合政府均由較小政黨執掌外交部，故第三大黨綠黨的可能性最大，其次就是自民黨，而兩黨對於人權與價值的問題都比較執著，其對中立場都將趨於強硬，這也自然會影響歐盟的中國政策。

繼歐洲議會外交委員會通過台灣代表處更名案之後，將在本月送交大會表決，通過可能性甚高，然後再交由歐盟理事會一致決同意，可能還有一些難度。但約在9月同一時間，歐洲議會再以壓倒性多數通過決議，提出歐盟應制定與中國接觸的新戰略，其中包括：全球挑戰的合作、國際規範和人權活動、區隔風險和脆弱性、改善與志同道合伙伴的關係，以及培養戰略自主並捍衛歐洲價值。

綜合觀之，當前歐盟已認知，經濟收益固然重要，但不得為此而任由中共推行其日益強硬的外交政策，以及對新疆和香港的鎮壓。並主張排除不符合安全標準的通訊公司比如華為，以解決中國的虛假信息行動，包括建立一個專門的遠東戰略通信工作組。同時歐洲議會明確表示，在中方取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，2020年底談成的中歐《全面投資協定》（CAI）的批准程序將繼續凍結。相對的，成員國還再次呼籲歐盟委員會和理事會，應進一步與台灣進行投資協議的協商，這也是其對台政策的一大躍進。

由此可見，目前德國與歐盟的對中政策都在向美國靠攏。再加上，美歐都已將中國定位為夥伴、競爭者與對手，一但雙方聯手抗中，北京將難以因應。在最近中國和歐盟高級外交官之間的戰略對話之後，美國在第一次美歐貿易和技術委員會（TTC）會議上向歐盟示好，並提出了遏制中國的非市場貿易行為。

月前拜登主動與習近平通電話，但隔日台灣高官就赴美商討代表處更名事宜，此乃可謂障眼式退一步進兩步的手法。雖然華為財務長孟晚舟被釋放，美方也鬆綁大陸留學生赴美就讀的限制，但抗中的基本態勢不但未變，還可能變本加厲。

尤其在阿富汗潰敗之後，拜登亟需外交的勝利來抹平傷痕，日前倉促成軍與不惜得罪盟友的AUKUS就是起手勢。因而當前制中的引爆點，將可能是美歐攜手更改台灣代表處的名稱。這對美歐雙方而言，乃成本最低而殺傷力極大的突擊，必定引起巨大震動，這是否得以解釋上述北京的水果與軍機政策，還有待觀察。

（作者為政治大學國關中心兼任教授）