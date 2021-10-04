台灣的防疫很奇怪，中央流行疫情指揮中心每天開記者會，官員也要去立法院備詢，但防疫的決策過程卻藏在黑箱中，彷彿是比國安機密更重大的驚天機密。從疫苗採購、篩檢到3+11決策，出了紕漏時，外界永遠不知道是怎麼做的決定，也沒有人出來負責。蔡政府防疫資訊不透明，決策不受監督，出了包無從究責，把一切問題掩蓋在大內宣下，實在誤國害民！

檢討防疫特別條例

媒體追問3+11與800多條人命時，衛福部長陳時中反問：「3+11和800條人命有什麼關係？」顯然吃定外界拿不出二者相關的直接證據，但800多條人命（若加上注射疫苗後死亡事件已超過千人）的犧牲是一個簡單的事實，防疫政策當然有錯，否則疫情怎麼會爆發，3+11只是錯誤之一，但指揮官陳時中把責任推得乾乾淨淨。

第一項錯誤是篩檢政策。5月疫情爆發前，指揮中心都刻意壓抑篩檢量，不開放快篩，入境者不篩，只進行14天隔離，既防不了無症狀患者，也難以避免家人傳染。甚至有人在防疫旅館猝死後才採檢確診，而這本是可避免的。直到從祕魯返台的屏東祖孫引發Delta感染後，指揮中心才決定入境3篩。由於未及早建立篩檢能量，疫情大爆發時篩檢跟不上，很多人是死後才確診。

第二個錯誤是醫療量能沒預作準備。疫情大爆發時，醫院病床挪不出來，救護車滿街繞病患卻送不進醫院，有人就死在救護車上。當時重症用藥瑞德西韋不是放在醫院，醫院要向衛福部申請才能取得，這一耽擱，有些病患就送了命。能避免輕症轉重症的單株抗體，政府在疫情爆發1個月後才開始買，此外還有很多醫療器材都短缺，包括藝人賈永婕募捐的高流量氧氣鼻導管。

然後就是機組員的3+11隔離政策。台灣是海島，邊境堵住病毒就進不來，頻頻往返國內外的機組員最可能形成破口，但指揮中心的防疫規定卻從14天變成7+7，再變成5+9，最後是3+11。哪一次調整我們有看到公開討論？專家有參加嗎？哪一次有會議記錄？立委范雲被視為3+11的黑手，其實最大的黑手，是關起門來決策的指揮中心。華航、諾富特、萬華、蘆洲等個案經過基因定序，判定都屬同一隻Alpha株。雙北的病毒不是天上掉下來的，即使不是3+11，也是入境不篩搞的漏洞，無論如何都是防疫決策的疏失。

最關鍵的問題還是荒腔走板的疫苗政策。如果我們疫苗早早就買夠，大家都打好打滿，就算有破口也不會失去那麼多條人命。但蔡政府的國際疫苗採購太少，政治算計太多，還一味護航未做3期試驗的高端。整個疫苗決策都在黑箱中進行，缺疫苗就怪大陸，蔡政府不用為決策失誤反省檢討，對人命的折損更是毫無愧疚。

對人命折損無愧疚

由於所有防疫資訊都被鎖在黑箱裡，所以不管陳時中怎麼說，外界都沒證據進行查驗。《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》給指揮官的授權太模糊，蔡政府把它擴大到完全不受監督，其實是在濫用權力。這種資訊的壟斷是包庇失職者的天堂，也剝奪了民主體制對執政者的監督制衡功能。在野立委想成立「疫苗採購調閱專案小組」，民進黨團全力阻擋，調閱對象也限縮在衛福部和所屬相關機關，軍事採購都可以公開了，疫苗是在機密什麼？

隨著疫苗施打逐漸普及，台灣要和許多國家一樣學習與病毒共存，防疫也應該回歸正常的行政體系運作。民進黨立委早已忘了自己代表人民監督執政的職責，成了替民進黨政府圍事的打手，但在野黨應該聯手追究防疫的諸多失當，並推動將臨時性防疫特別條例納入《傳染病防治法》。

800多條人命，每一條都很珍貴，不能被當政者輕描淡寫地大事化小小事化無。如果我們今天不能追究到底，替逝者討個公道，那麼未來任何人命都不會得到執政者的慎重以待。媒體應該記住自己挖掘真相的天職，扮演民間監察院的角色，把政府想掩蓋的事實查清楚，讓民眾的生命健康有更好的保障。

民主政治的基本精神是責任政治，執政者決策不肯透明，就是在拒絕監督、拒絕負責。如果我們繼續縱容，這個政府會愈來愈傲慢，愈來愈輕視人民。現在疫情趨緩，正是好好回顧檢討的時候，反對黨和媒體應該一起來打破蔡政府的黑箱，看看裡面到底藏了什麼見不得光的東西。