國民黨改選出新任黨主席後，目前看來相關節奏尚稱明快，朱立倫重掌黨務，黨主席提前於5日交接，迅即發布人事布局，積極推動本月下旬罷免陳柏惟及年底四大公投，一切似乎又熱起來了。但許多仍對國民黨存有期待的人不禁想問：國民黨真的能夠痛定思痛？2024還有勝算嗎？

從國民黨這個百年老店的沉痾與習性，以及過去數不清令支持者痛心失望的紀錄來看，答案似乎心照不宣。但事在人為，所謂「花若盛開，蝴蝶自來」，如果光是希望民進黨作法自斃，自怨自艾卻不長進，終究只會夢醒人散；反過來，若能發揮自己的條件與能量，努力做好自己該做的事，永遠有翻轉未來的可能。

朱立倫其實也是個老品牌，不僅歷任民選的立委與縣市首長，也曾任黨主席，還選過總統，幾乎該做的高位都做了，就只差最後一步。台灣人對朱立倫也很熟悉，他的個人條件優秀、黨政資歷豐富，而且從政以來一直是黨內有意培養、外界看好的政治明星，如今也仍年富力強。但他最大的爭議也被烙印的盲點，無疑是所謂「機關算盡，反誤了卿卿性命」，在國民黨聲勢看衰的這幾年間，他在應該出戰的關鍵點上選擇了「持盈保泰」，加上又揹了「換柱」的罵名，導致他的政治「人設」難以提升。

老品牌能否做出新形象、新口味，這不僅是朱立倫個人最後一次的突破機會，也考驗他能否超越老派國民黨自私自利、因圖謀個人權位，機關算盡反被唾棄，最終導致黨與個人一起葬送的宿命。

國民黨當前的目標應該在強力監督，贏得選舉，才能重返執政，實現理念路線，如果夸夸其談，輕重不分，必將事倍功半，白忙一場。國民黨最常被批的是抗爭不夠強硬，但時代在變、民意的口味也在變，時空環境有異，一味模仿民進黨當年抗爭的狠辣，不但會被抗爭老手的民進黨反制，如今也可能會引起民意的質疑甚至反感。與其過度抗爭、招式用老，如何凸顯監督的創意與技術、制衡的耐力與深度，而非只是追求抗爭的激烈度，的確需要與時俱進。

朱立倫能夠勝出張亞中乃至江啟臣的長處之一，在於他的黨政歷練與地方人脈，讓別人動不了的，到他手裡能發揮應有的力量。如何結合立委黨團和執政縣市長的資源與戰力，不再各自為政，讓黨機器重新凝聚黨的有機力量，成為真正統合進退、效能加倍的戰鬥體，便是他能夠使力重生的關鍵。尤其應讓黨籍直轄市長與立院黨團幹部成為當然中常委，並大幅度縮減徒具形式的直選中常委，才能使黨的決策精準發揮真正的效能。

台灣民主政治發展至今，人的因素往往超越政黨，民進黨因執政固然享盡優勢，卻也揹上包袱，用人唯親、特權橫行、雙標霸道等所作所為，民眾早就領教多矣。而國民黨雖然中央在野，但在地方執政上卻有不少表現出色的首長。在人才魅力方面雖是民進黨的傳統強項，但在執政暴露缺點與「蔡蘇體制」的壓抑下，也很難再說領先國民黨多少。

展望2024大選，反綠陣營其實是出頭者眾、可戰者太多，朱立倫如何透過機制、智慧與手腕，整合出最適切的戰鬥體，這才是真正的本領、終極的難關。