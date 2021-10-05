前一陣子，無意在網上看到「大學關廠──消失的永達師生」系列專文，讓這個作為我們幾十年毗鄰而居的老街坊，並於2014年嘎然停辦的永達技術學院（成立於1967年）重新回到了我的視線之間，而她一路走來由盛而衰的過程也令人唏噓不已。

當我們全家在1969年從台北搬到台灣省最南端的屏東縣後，就落戶在距離永達技術學院前身「永達工業專科學校」（簡稱永達工專）1公里許不遠處的屏東市郊。當年整個屏東地區的高等院校，只有省立屏東農專，省立屏東師專，私立大仁藥專，私立美和護專，和私立永達工專五所專科學校，（原尚有一所私立婦嬰護專，後改名為輔英護專，於1970年遷往高雄縣）。

由於教育資源的局限，所以屏東子弟跨縣市外出就業讀書的情形相當常見，這5所在地專科學校提供屏東子弟一個便利的學習選擇，默默地耕耘奉獻，嘉惠地方良多。

永達工專草創初期的校長為系出台南望族的劉快治女士，她早年赴大陸廣州就讀大學，又負笈美國研究所深造，是南台灣知名的教育家，她在屏東女中擔任校長10多年後，轉而執掌永達工專的重責大任，而她離開校長一職，又繼續擔任永達工專董事的職務直到離世，雖然在這個稍嫌閉塞的屏東農業縣興學實為不易，然而她也延攬了不少仁人志士，和有意歸根的高級知識份子返鄉服務，誠屬難得。

前屏東女中、永達工專、長榮女中校長劉快治。（許文媛攝）

猶記得當年，曾和就讀永達工專的小學同窗，相偕前往永達校園切磋球技，在汗水淋漓後還到學校附近的冰果室小憩，盡興縱橫於熱帶艷陽椰林間，好不快活！

而最讓我印象深刻的是到了黃昏華燈初上時分，永達工專校園周邊車水馬龍，萬頭攢動，臨近各鄉鎮白天工作的勞工大眾，為了達成他們求知升學的渴望，紛紛來到這南北跨幅超過100公里的屏東縣境唯一提供工程科系的教育殿堂進修，俾利獲得參加相關技術執照考試認證的資格，所以對於這些半工半讀的縣內子弟，永達工專夜間部不啻是首選也是唯一的最愛，更是下班後許多通勤族能夠抵達的極致，多少勤工儉學的傳奇每晚在這群年華稍長的莘莘學子間上演著，而他們也扮演著那群諦造台灣經濟奇跡幕後的小螺絲釘們。

1990年代起，台灣教育當局鼓勵高等教育高度擴張，不但有多所新興學校核准成立，原來的專科學校也紛紛升格為技術學院，更大幅度地擴增系所及師生，永達工專也趁著這個勢頭於1998年升格為永達技術學院，併購入校園附近農地，大興土木，大肆招兵買馬，校園內頓時聳立了多座新建的巍峨大樓。

可是1990年後期台灣地區自然生育率的持續走低，造成21世紀伊始小學階段開始飽受「少子化」衝擊海嘯之到來，6年後又隨而席捲中等學府，終究勢不可擋地來到了高等院校，而私立院校由於沒有政府直接的奧援而首當其衝，學校財務的良窳更是直接與生源的供給息息相關。

此外當高等院校的入學錄取率由我等當年的近30%，爬升到這10多年來的100%，各校每年的招生缺額逐年擴大，嚴重影響部分學校之財務運作而產生資金的缺口，這時永達技術學院負面新聞也屢上報端，除了於2007年片面刪減教師們的研究費（視為教師薪資所得的一部）。

後來情況越演越烈，永達校方竟積欠教職員工薪資數月，最終與同樣位於屏東縣的「高鳳數位內容學院」（成立於2004年）在教育部核可下首先全面停止招生，吹起了熄燈號，這不但率先點出了台灣高等教育潛在的危機，也正是至今共8所技術學院和科技大學關閉，還有一所停招訴訟中，整個台灣「高等學校退場」之多米諾骨牌效應的起始。

永達技術學院退場後，連轉型都不成，面臨解散、清算。（本報資料照片）

撫今追昔，父親孺慕的教育長者劉快治校長（家父20餘歲時，曾追隨劉校長為屏東女中數學科教員）在50年前篳路襤褸，草創永達工專，爾後父親年輕時的好搭檔陳慶懷先生，也接任永達校長一職戮力治學10多年，我的同窗摯友有就學永達者，兒時玩伴中也不乏有擔任永達技術學院電機系講師之人。

永達這個承載了我們家兩代人許多共同記憶的載體，2014年應聲而倒，走入塵封的歷史，不由得讓人感慨世事之無常，而最讓人惋惜的乃是永達技術學院夜間部過去造就了多少本地英才，那盛況已成絕響，而在地偏鄉高等教育的選擇匱乏，這才是屏東縣某些有志工讀的青年們最大的缺憾啊！

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】