台灣海軍對美國一次性採購100套岸置魚叉飛彈系統，也一次性編足高達新台幣866億元預算，也成為國防部必須另編2400億元特別預算支應量產國造飛彈和造艦。

國軍拜錯了神

國軍從李登輝開始信仰「嚇阻」，好像只要說了聲嚇阻，神仙就會附體。嚇阻這個東西源自於核武器的效用，最初杜魯門總統還把原子彈當作可在朝鮮半島戰場使用的超級大炮，但隨著核武器威力越來越大，變成一個「只能說、不能用的武器」。

這個「只能說」的武器變成了嚇唬對手的政治辭藻，核武器之所以會嚇到對手，不是因為誰講的話比較兇狠，而是因為他所擁有的核武器毀滅力量大得嚇死人，大家必須考慮對手的報復，所以情勢就緩和了。

但是在常規戰爭的領域裡面，沒有人會認為常規武器例如飛機大炮會嚇死人，所以解放軍聰明的用了「威懾」概念描述了核武器與常規武器；而美軍仍然混用嚇阻，因為美軍是世界最強大的軍隊，儘管只是一支手槍也具有嚇阻效果。

近十幾年解放軍實力越來越強，美軍終於發現無法嚇阻解放軍，必須採取其它方式面對解放軍，越來越少用嚇阻這個名詞。例如最近流行的分散式作戰，我們可曾再聽過美軍打算用輕量化、小型化的作戰平台嚇阻解放軍？

國軍始終認為嚇阻萬能，擁有更多數量的飛彈、戰鬥機就可嚇阻解放軍。若是如此，國軍怎麼沒有嚇倒解放軍在台灣周圍的軍事行動？嚇阻這個東西行不通的，國軍拜錯了神。

數量不是嚇阻成功的保證

飛彈數量與嚇阻之間的關係是什麼？飛彈數量愈多是否表示嚇阻的可信度愈高？國軍直覺的認為飛彈數量越多、越可以達到嚇阻的效果。

我們說「直覺」，因為嚇阻這個名詞從未在國軍內部討論過，就這麼的由一個沒有戰爭經驗、而且汲汲與郝伯村搶奪軍權的李登輝提出來，變成了國軍的教條，完全不考慮本身能力和可信度的問題。

假設國軍進行一次性源頭打擊需要發射25枚魚叉飛彈，以2枚魚叉飛彈攻擊解放軍1個目標來計算。假設解放軍每顆防空飛彈的攔截率是0.75，也是以2枚攔截1枚，那麼解放軍至少需要50枚防空飛彈。

但是，如果國軍增加魚叉飛彈數量至100枚，則解放軍大約需要發射89枚防空飛彈攔截多出來的50枚飛彈：（100-50）/（0.75×0.75）=89枚，加上之前的50枚，解放軍總共需要發射139枚防空飛彈。

如果國軍增加魚叉飛彈數量至200枚，則解放軍必須發射大約267枚防空飛彈：（200-50）/（0.75×0.75）=267枚。如果國軍飛彈增加到300枚，則解放軍需要有445枚防空飛彈：（300-50）/（0.75×0.75）=445枚。

乍看起來，擁有攻擊飛彈的數量越多似乎越有利，對於解放軍的防禦壓力越大，而且隨著數量增加，雙方必然陷入軍備競賽的困局。但是國軍好像忘了或不知道，軍備競賽非常不利於台灣，以有限資源投入沒有希望的競賽，被困住的是國軍、而不是解放軍。

國軍不可能無限量的增加飛彈數量

此次台灣向美國採購魚叉飛彈，是因為蔡政府不滿意只能摧毀七成的解放軍軍艦，因此增購追加到800億元。事實上，還要加上許多變數例如武器本身的妥善率和解放軍的反制等因素，以0.75命中率來計算是保守合理的。

一句話就增加了飛彈數量，沒有經過任何討論，可能就是某個毫不考慮軍事技術與兩岸關係的參謀看法，不但把台灣拖進了軍備競賽的墳墓、更是嚴重的破壞兩岸關係。難怪前陣子國台辦提出「台獨頑固分子清單」，完全就是針對這些人。

面對這種攔截率的科學問題更顯其昏庸，一廂情願的認為解放軍必然因國軍增加了飛彈數也隨之增加，若所增加的飛彈數量可產生飽和的浪費現象，那麼就可維持巧妙的穩定局面，這就是刺蝟豪豬理論的來源。

只要他們換位思考，如果是解放軍發起攻擊，而解放軍所擁有的各種飛彈數量多到無法計算，國軍完全沒有勝算。蔡政府怎麼還敢拿著飛彈來說事兒呢？

至今解放軍尚未對台動武的原因很多，不外是正義性、道德性、戰略定力等等，兩岸關係最高原則還是和平統一，這樣就可回歸正軌，避開軍備競賽甚至於是戰爭的危機，而看起來蔡政府打算走死了台獨這條路。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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