報載國防部邱國正部長平時幾乎不回家，都睡辦公室，國防部的部長旗從來不降下來，軍中稱為「日不落旗」，以前國軍也有「點滴從公」的將領，一邊吊點滴一邊辦公，邱部長霄旰勤勞、戮力從公精神令人感動，但是畢竟是軍中，有著不可磨滅的倫理關係在，部長沒回家，總長，各聯參次長，誰又敢下班？

高司單位各單位的主管，白天非常忙碌，要陪長官視導、開會、提報，有時還要去立法院備詢，參謀們白天簽好的公文，等到長官晚上有時間看公文時，再等長官修改及詢問後才能繼續上呈，日復一日，永無止境，不但是磨練長官更是磨練參謀，也難怪許多優秀軍官進了國防部之後都想調走，畢竟每天無日無夜的超時工作，鐵打的身體誰也受不了。

從前有一任部長，以不打擾部隊訓練為由，專門在例假日無預警視察部隊，更搞得各級部隊長不敢休假，國軍幹部一旦接任了主官管的職務後，任期內大概就與正常休假無緣，尤其遇到重大演訓或任務時，休假幾乎是幻想，不然可以去查一下，三三化兵群的指揮官，自疫情開始，總共休了幾天假？當然，在許多老軍人眼裡，「以軍作家」才是優秀的幹部。

如今邱部長全心投入後備戰力的整建、國防資源的分配與整合，還要面對共機每日不斷的挑釁，要隨時掌握當面的共軍動態，適切給予指導，以避免擦槍走火，責任十分重大，但越是這樣高強度，更需要適時的休息，蔡總統應該請邱部長適時休假，如此，所有國軍的高階幹部才有喘口氣的時間。

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