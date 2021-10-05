大陸慶祝「十一國慶」，竟然是連續4天派出149架次軍機進入台灣防空識別區，單日數量頻創新高，美國人緊張得要死，「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣；台灣的反應呢？竟然是從過去的｢處變不驚｣變成｢處驚不變｣，根本不當回事，總統仍在網路搞她的IG，跟她的選民套熱呼；老百姓呢？掛在嘴邊的是，雙十連假會不會解封？能夠去哪邊玩？

英國｢經濟學人｣雜誌早就說了，台灣是最危險的區域，國際間也咸認台海是火藥庫，隨時會點燃戰火，這次對岸大規模的軍機繞境顯得相當不平凡，美國大概也意識到是自己的軍演惹得習老大不高興了，所以也放緩了腳步，沒有答應台灣駐美辦事處更名，也堅稱遵守一個中國政策。

其實老美在阿富汗吃了敗仗加上灰頭土臉的撤軍過程，台灣領導階層的眼裡不是看不出來，國安系統早就做了縝密周詳的報告，因此表面上雖然不動聲色，依然跟美國、日本眉來眼去，背地裡是不是已經開始做或早已做好資產轉移？這才是民眾應該要關心的，真的相信共軍若來襲，領導人會做三軍後盾或拿掃把戰至最後一兵一卒？那是雞蛋上刮毛，痴心妄想。

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