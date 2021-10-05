那個讓台灣年輕世代沉默的詞叫做，經濟。

台灣資深媒體人王尚智曾寫過一篇很真實的評論，「重大的財經數據，在台灣永遠被冷漠擱置而從不解讀。年輕世代雖然依然在意自己的薪水數字，卻對這個數字一路溯源而上的公司營運、市場現況、產業前景毫無反應。」

「連自己公司、老闆的生存死活，彷彿也與他們毫無關係。」

2017年時台灣媒體《遠見》與大陸媒體合作，展開了一份青年願景調查，針對的對象是出生於1990年至2000年者，也就是九零後。在「對於未來5年，您對家鄉的經濟發展樂觀嗎」這一選項中，香港、上海、台灣、新加坡四地中，台灣青年對家鄉經濟最沒信心，僅8.6%持樂觀態度，而上海有五成的青年選擇「對家鄉經濟樂觀」。

這儘管是四年多前的數據了，然而對照兩岸當下現實，相信差距並不遠。

最近大陸禁止了台灣番荔枝和蓮霧輸入，諸多大陸媒體在強調「兩岸關係差，台灣經濟不會好」。也常碰到大陸朋友不解，為什麼大陸對台灣經濟重要，台灣還成天罵？

關鍵是，兩岸社會對「經濟」的討論、關心乃至於「期望值」，完全不一樣。

對「經濟」感到沉默的一代

在台灣，很早就出現了「魯蛇」一詞。

魯蛇，就是Loser，這是台灣年輕人獨有的「自嘲流行語」，開始於2012年，2013年後更成為流行詞。原因，是青年的薪資增長極其緩慢，甚至在過去二十年整個停滯。

2013年10月，台灣媒體報導「企業實質獲利增加，薪資倒退回十幾年前」。

2014年，年輕世代對馬政府最大的不滿爆發。那時候許多人已經認為，企業賺錢，跟自己根本沒關係。「既然如此，大家都別賺了」！

面對二十年停滯的困境，台灣年輕人不是不想改變，許多人滿懷希望送了國民黨上台、民進黨上台，結果卻發現，那些曾經應允的支票根本沒有兌現，看不到經濟再次起來的曙光。

台灣的GDP、企業有沒有賺錢、財經數據，變成離年輕人很遙遠的事情。因為就算企業賺了，也不會分給他們。

不論國際貨幣組織（IMF）預估台灣的經濟增長率在亞洲四小龍墊底、還是最高，都少有人在意——都已經這樣了，好能好到哪裡、壞又能壞到哪去？

經濟，成為台灣社會最在乎、卻也最明白「也就這樣了」的痛處。

經濟不行，「搞好其他」

每年五月，如果你是一個大陸應屆畢業生，還沒有確定工作，就已經被同儕遠遠拋在後面了。如果你是一個台灣應屆畢業生，在此時並不會急著找工作，先規劃畢業旅行去哪裡可能比較實際。

在台灣老一輩的企業、老師和家長看來，這是「競爭壓力不大」甚至「沒有進取心」的表現，但是，如果給台灣年輕人勾勒一幅素描，得到的圖像可能是這樣子的——他們對自己、對台灣的困境同樣渴求改變。

於是，可以看到非常多台灣青年關注動物權益等社會議題，這在老一代看來可能「沒有必要」，但相比困頓及希望渺茫的經濟，這至少是力所能及、且「有希望能改變」的議題。

在停滯二十年的當下，他們想找到「能突破困境」的希望，哪怕是一點點光芒也好。經濟問題難解，但至少，在「其他的」有所進步——這「其他的」，可能是保護動物、男女平權等等。

在大陸看來這或許荒謬，因為經濟是根本，這樣不過是逃避。但台灣年輕一代深知經濟起飛、亞洲四小龍的榮光就是歷史。在他們成長過程中，「就沒聽說過經濟好」。

故，「經濟好壞」成為一個非常虛、只存在於課本或新聞的名詞。

當國民黨或台灣各專家學者，不斷高呼「兩岸關係對台灣經濟至關重要」，年輕人只會不解：經濟好過嗎？跟我什麼關係？

甚至也找到一套能自洽的方式：要好點的薪資，就去大陸啊，去海外啊。在台灣就是享受生活。中國大陸，在此情況下成為了年輕一代「正常的工作選擇」，在台灣的，也相對舒適地接受了發展性有限的事實。

而在大陸待久的台灣青年，也往往入鄉隨俗地，開始關心起內外雙循環、中美關係對經濟的影響、消費是升級還是降級。

歸根究底，大陸年輕人在二十多年的成長歷程中，是看著自己家鄉經濟從下往上，而台灣則是相反——甚至經濟就是一條不會動的虛線。這注定使兩岸民間，在許多事情的心態上，完全不同。（郭雪筠/台北女孩）

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