國防部發佈消息，4日深夜又有4架次共機殲-16戰機進入台西南空域活動，總計當日共軍派出的軍機數量高達56架次，再度破了記錄。

共機大規模擾台有多重目的，除了驚擾國軍之外，還針對6國17艘軍艦，其中包括3艘英美重型航母以及1艘日本輕型航母（日稱直升機驅逐艦）「伊勢號」在沖繩南方（台灣東南大約250公里）海面舉行的演習。

值得注意的：第一，只要有航母穿越巴士海峽，共軍都會採取軍事行動。第二，共軍機艦繞台已成常態，目地是形成對台包圍態勢。第三，來襲共機包括反潛機、預警機、轟炸機與戰鬥機，所採取的是攻擊航母陣形。第四，共機來襲是「消耗戰」的實踐。

對於消耗戰感觸最深的就是日本。在過去10年中，日本每天至少起飛兩次攔截無法識別的戰機，特別是在西南空域，而每年大約有70%的空中爭奪都是在這地區。大部分是攔截共機，其餘則是俄羅斯軍機。

平均每年緊急攔截飛機次數，超過27個北約歐洲盟國空軍攔截次數總和的2倍。今年3月4日，日本終於宣佈不再攔截。

再回首想想2012年9月野田佳彥同意購島（釣魚台列島）之後，10月8日中國大陸開始巡視釣魚台。原本鄧小平對於釣魚台問題所說「拖個2、30年」的政策，變成一個拖不下去而必須立即解決的問題。

同理，蔡英文自執政以來，對於中國大陸採取的手段並不友善，敵對行為做多了，換來的就是共機擾台，台灣問題也變成了一個棘手而必須解決的問題，再也拖不下去了。如果哪天兩岸真的發生不幸，這筆帳絕對要找蔡英文來算。

國防部長邱國正對於共機擾台說：「壓力對我們也是助力，督促我們做好戰備整備，正反兩面思考」。軍人備戰是天職，兩岸之亂亂在政治，國軍成了被拖下水的獵物，政治人物是不是應想辦法用政治解決兩岸問題，不要也把台灣人民也拖下水陪死。

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