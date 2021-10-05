據彭博報導，台灣經濟部稱「兩岸和平是台灣能否確保持續供應從汽車到智能手機的各種產品所需的晶片的關鍵 」，同時表示，美國逼台積電繳交商業機密是「假議題」，「台灣半導體一直是世界的夥伴，不是敵對關係」。

另一方面，大陸解放軍連續4天共派出149架次軍機巡航台灣西南空域。尤其4日派出56架次，創單日架次最多紀錄，解放軍的行動向全世界展示了其已經具備全天候、全時段、全空域作戰能力。台灣經濟部在與外媒的訪談中不以向美方繳交機密為主軸，不借機向美方反擊，反而挾台積電為由，企圖要求外力介入台灣，是昧於形勢、混淆視聽、偷換概念之表現。

美國在全球半導體製造業中的份額從1990年的37%下降到今天的12%。美國從去年開始洞察到美國在半導體製造業的諸多問題以及受到競爭威脅，故自2020年疫情期間通過一連串法案以提振該產業。其中《美國半導體製造廠法案》主要內容為撥款150億美元以激勵美國本土新興半導體生產製造。另外，美國國會亦在去年通過《2021財年國防授權法》，有關半導體行業的內容包括指示美國商務部長制定一項便利半導體行業在美國擴展製造、組裝和測試業務的計畫，以及要求商務部長在120天內開始評估美國半導體產業基礎狀況，可見美國商務部長雷蒙多現時是有法可依、大權在握，產業之興廢完全在她掌控之中。

對於半導體 ，美國政府的著眼點不在商業用途 ，而是在軍事和航天用途。

美國現時除以法案提振該行業外，還處處防止中國在半導體行業能與美國匹敵。美國商務部長雷蒙多日前稱「我們必須與我們的歐洲盟友合作，不讓中國獲得最先進的技術，這樣他們就無法在半導體等關鍵領域迎頭趕上。」即使華為高層孟晚舟順利回國，但台灣方面仍然昧於形勢，未清楚中美博弈、中美科技戰的重頭戲將陸續來臨，美國向台積電公司索求商業機密只是中博搏弈大局、大氣候中的一段小插曲、一場小雷雨。台灣方面如果以為可以挾台積電以令美、日，那是未明美國國策。

按美國的往績，一切經濟、司法、行政和非經濟手段都是在檯面上的選項，經濟司法的手段不是令企業震懼，美國最令人震悸的是強奪式的非經濟手段。美國需要的事物只有兩種手段，一種名為明搶，另一種名為暗偷。華為屬前者，三星、台積電似乎亦將成為後者。如果沒有強大國家作為後盾，美國虎視眈眈之企業的命運只會支離破碎、崩塌解體。

既然台灣經濟部稱大宗客戶皆為美國企業，美國必然是了然在胸，何以美國商務部不向各美企查核，反而要求台積電繳交客戶清單？至於稱美方問卷是「自願填寫」，更為可笑。面對美國政府龐大的機器、巨大魔手，在美國投資的外企有何能力、有何底氣能頑抗。台積電於2020年5月宣布將在美國亞利桑那州建造一座價值120億美元的工廠，三星電子本年亦宣布將投資170億美元在美國新建晶片工廠，推動他們到美國投資的原因主要是美國當地的激勵措施和地方行政支持。如今兩家企業巨額投資木已成舟，文件既已簽訂，就如同上了賊船。

美國政府隨時可借機增加稅率、減少激勵措施減少，增加行政審批時間，令企業前不可進、後不可退，機會成本劇增。美方的「自願填寫」一說，可信嗎？其實最為「政治操作」的是蔡英文政府當局，先挾台積電向對岸示威，「以芯謀獨」，再向美方求援。

美國國策已定，對台灣的半導體技術垂涎已久，到最後台積電必然會被美國要求完全撤離台灣，以遠離兩岸的紛擾，但在此之前，美國必然會擄奪台灣的核心技術以作保險。而大陸解放軍在台海空域來去自如，台灣當局借題發揮，企圖要求外力協助向對岸施壓，完全是鑽冰取火。美國扭盡六壬只是希望獲取台灣半導體的商業機密，希望蔡政府不會愚昧到以晶片作為籌碼，慫恿美國介入台海戰事。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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