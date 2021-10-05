大陸軍機自10月1日起，連續4天以大規模、多批次的兵力進入我西南空域，而且都是標準的攻擊編隊，由預警機指揮搭配制空的殲16戰鬥機、轟6轟炸機，直接飛到西南空域，美國國務院及國防部均發表聲明，對中共增強對台軍事壓力，破壞區域和平與穩定，並可能引發誤判風險，表示關切與擔心，我空軍除派出對應兵力監控外，也表示絕不讓敵人越雷池一步，表達軍人守土有責的決心。

兵凶戰危 蔡無對策

近年大陸軍力大幅度增長，尤其海空軍實力呈「跨越式」增長，鄰近國家備感壓力，美國的印太戰略非常清楚，就是將中共的軍事力量限制在第一島鏈內，並以「區域聯防」方式，由日、韓、台灣一直到澳洲，拉起一道封鎖線，防止中共軍事力量向外擴張，但大陸海空軍已實質突破這道防線。

在拜登政府謀畫下，美國、英國、澳洲決定組成「三方安全夥伴」（AUKUS），擺明針對中國。10月2至3日，美國、日本、英國、荷蘭、加拿大、紐西蘭6國海軍在沖繩西南海域舉行聯合演訓，這次演習共動用3個航母戰鬥群，規模空前。同時間中共軍機頻頻擾台，固然有對台施壓之意，但更重要是與美軍較量。

大陸空軍擾台已經有一段時日，台灣民眾似乎習以為常，但這幾天因國慶日「小閱兵」，配合空中分列式的預演，台北市上空出現久違的戰鬥機群，卻造成一些民眾恐慌，以為是中共軍機臨空，顯然民眾對於戰爭的恐懼仍然深藏在心中。

面對大陸軍機長期擾台，蔡政府卻拿不出對策，任憑空軍疲於奔命，國防部長天天夜宿辦公室。部長為何夜宿辦公室？當然是要隨時掌握共軍動態，適切給予指導、下達決心，以避免擦槍走火，畢竟「兵凶戰危」，在高強度的軍事壓力下，絕不容許犯任何錯誤。

有民進黨立委緩頰，稱中共軍機擾台只是大內宣，是要紓解大陸內部壓力；也有人開玩笑說，因為大陸最新賣座電影《長津湖之戰》，劇中志願軍痛擊「美帝」，看得大陸人心沸騰，不得不加大對台軍事力度，以紓解民情，這些說法都流於表面。

中共改革開放後，經濟實力大幅成長，但是社會問題也隨之而來，如醫療資源不公平、房價過高，以及最近「拉閘限電」等問題，其實都是社會進步必經的過程，而中共以「一刀切」的方式整頓，期待能「立竿見影」，但大陸民智已開，對許多新政策的推行，嘴裡不說心裡未必服氣，尤其是教育問題，嚴禁補教業及限縮考大學的人數，對於家長及學生來說，確實面臨莫大的考驗，因為關係到整整兩代人的權益，可以想像內心的徬徨與焦慮，壓力累積多了就會成為社會的未爆彈。

走出對抗死胡同

當民進黨選擇對中共走向對抗的策略時，卻忘記大陸今日面臨的社會問題，也是台灣發展過程中曾經遇過的問題，如今台灣的健保世界聞名，教育多元入學方式，使得學測不再是唯一選項，若是有一個良好的兩岸關係，其實可以透過官方、民間的各項交流，將台灣過去的經驗、政策提供給大陸作參考，不但可以增進互信，也可造福兩岸民眾的福祉，何樂而不為？

近來台灣一位女高中國文老師的上課影片在大陸引起了討論，這位老師以漂亮的板書、引經據典、滔滔不絕地講述中國古文時，大陸網民發現，原來中華文化的底蘊是如此完整地保存在台灣，甚至嘆息沒有遇過這樣好的國文老師，有的網民還以為是大學程度的授課。我們的政府有這樣豐沛的軟實力不用，而去選擇硬碰硬，將國家帶到戰爭邊緣，實在不是一個聰明的選擇。

美中激烈競爭，但拜登總統上台後，兩國領導人已兩度通電話，尤其第2次通電話後，美中關係漸趨可控，北韓領導人金正恩也重啟與南韓之間的熱線，世界將走向既對抗又合作的方向，民進黨政府卻死守對抗策略，帶領台灣走入死胡同。

兩岸緊張一觸即發，美國樂得推銷武器，政府為了獲得美國支持也全數埋單，美國一方面在台海製造緊張，一方面賺得盆滿缽滿，兩岸軍備競賽，勝負輸贏早已有定見，連金正恩都願意重開兩韓熱線了，為什麼兩岸兩會的傳真機還是不通呢？