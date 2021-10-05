阿富汗撤退後，儘管美國政府故作鎮定，拉了兩個白人英語國家組小聯盟，又在聯大開了印太四方安全對話，目的都是穩住陣腳，然而，美國朝野實際上尚未從阿富汗的敗局中回神過來，政壇和媒體的焦點話題一直是：為何阿富汗政府一擊即潰？為何不戰而降？問題到底出在哪裡？其實，最大的問題就是美國自己。

美國中央司令部司令麥肯錫在國會聽證會中說，川普政府與塔利班簽署的和平協議對阿富汗政府和阿富汗軍隊「造成十分惡劣的影響。」其實，這正是最大的敗因。這項協議完全跳過阿富汗政府，直接告訴塔利班美軍撤出的具體時間，而且美軍和塔利班保證互不攻擊。這表示當阿富汗軍隊遭遇塔利班攻擊時，美軍是不會伸出援手的。因此，這開啟了塔利班強大的心理戰，他們只要集中兵力攻擊單點的政府軍，不僅可以造成對手慘重傷亡，更深的傷害是心理層面的。

試想，當阿富汗政府部隊遭到敵人強大的攻勢時，近在咫尺擁有優勢火力的美軍卻視若無睹，見死不救。此時的美軍還算是盟軍嗎？事實上，坐視政府軍傷亡不顧的美軍更像是塔利班的友軍，這是赤裸裸的背叛。

因此，塔利班每一次攻擊都讓政府軍在痛心的同時，更看清楚自己不斷遭到背叛的孤單處境。既然美軍面對塔利班自己都棄戰了，他們有什麼理由堅持呢？畢竟他們自己也有家小要顧，於是他們的作戰意願就快速被消磨，直到徹底磨光。

拜登總統事後責怪阿富汗軍隊不願意為自己的國家而戰，莫怪美國拒戰。其實，他把因果弄反了，發動阿富汗戰爭的是美國，並且由美國組建阿富汗軍隊協助美國作戰，如今又彷彿置身事外，一切與自己無關，作為背叛者反而振振有詞。其實軍人出生入死，最重視同袍之間的情義，他們連本地翻譯都要一起帶走，絕不會對阿富汗盟軍如此絕情。

然而美國政府不管這些，他們只要美軍全部撤出，至於阿富汗政府和軍人的心理、處境、需求等等，全部不用考慮，連詢問或了解一下都不必。今天，美國媒體成天報導，美方又營救出哪個阿富汗家庭的感人故事，卻對美國將整個阿富汗送交塔利班的事實渾然不覺。美國夢美好承諾的陰暗面就是自戀、自私和背叛。

今天美國面對台海局勢也正在犯同樣的錯誤，兩岸維持半世紀和平的關鍵在於雙方都同意一個中國，也都同意走向統一。如今，蔡政府嚴拒任何一個中國的形式，包括最寬鬆的解釋，等於是告訴北京，武統是唯一的選項，這是兩岸的核心問題。

美國不但沒有努力緩和局勢，反而居於抗中私心，鼓動民進黨擴大分離政策，並對內實施去中國化的思想教育。如此，北京只能無限地升高軍事壓力，大陸已經完成對外作戰的全民心理準備，而為了阿富汗弄得精疲力竭的美國，此時只能繼續發表聲明，或是高談「提供台灣防衛武器」，坐視戰爭危機。一直要等到真實的戰爭爆發，看到民進黨不堪一擊後，才會真正接受現實，而此時的美國夢已經成為道地的美國惡夢了。