正值大陸「十一國慶」進行長假之際，大陸沒有重大的慶祝活動，但一連5天大規模的戰機擾台，不但激起兩岸情勢的持續升溫，亦引發亞太地緣戰略情勢的可能變遷，可說是影響全球戰略形勢的驚人之舉。

在本月1日共軍出動各型戰機38架，進入我西南防空識別區「ADIZ」，其中以殲16的28架為主，另有蘇愷30、轟6、運8反潛機，以及1架專司警戒、指揮的空警-500。很顯然，此編隊已具備完整空中作戰的編組，絕不是例行「擾台」、「警示」為目的之例行編隊。是夜至次日，更投入另一類似編組的戰隊，數量更提升到39架，一連5天出動高達150架次。又因跨夜執行任務，不但顯示其夜戰能力，亦展示出其完整的後勤支援能量，象徵著共軍已具備發動局部戰爭，解決戰略問題的決心與準備。

既然此次是軍事上的大動作，而非例行訓練，其目的何在？但從大陸與美方近期角力，可以看出大陸關切美台關係的快速變動，對「美台頻頻勾連挑釁」，發出嚴重信號。指責的事件，包括台美的官方訪問、美機降落台灣，協助國軍訓練；而最不能忍受的是考慮將駐美台北代表處」，更名為「台灣代表處」。很顯然這些問題應定位在地緣戰略的衝突，藉兩岸交流是無法解決的。

今年3月中美高層在阿拉斯加舉行雙邊會談，大陸是應美方邀請，然美方仍以霸權心態，不留餘地的指責陸方。陸方亦毫不留情的當記者之面回擊美方，認為美方無權藉其「實力」指責陸方；並直白地回擊，陸方「不吃這一套」。這段中美對抗的事實，削弱了美方在戰略上的主導權，亦即美國的霸權遭到嚴重打擊。反映在這次共機侵擾台海西南海域，是中美在西太地緣戰略，軍事鬥爭上打響了第一槍。亦顯示，未來陸美在西太平洋的軍事之爭，並不全看美方的臉色，美國亦須警示到直接面對戰爭，意圖再打代理人戰爭的設想，勢將落空。

就西太軍事戰略情勢而言，共機擾台與美英澳組成「三方安全夥伴」（AUKUS），在南海舉行「2021五國金禧」聯合軍事演習，有直接的關係。日前準備參加演習的三方戰艦，包括美方的「雷根號」、「卡爾文森號」；英方的「伊麗莎白女王號」及澳洲坎培拉兩棲攻擊艦，其演習前各艦的位置，恰似圍繞著南海周邊。基本上，西太的戰略情勢，是典型的海權之爭，其戰略原則不離集中、機動、中央位置。而此次共軍擾台投入兵力的位置，恰是三方軍演的中央位置。這意味著明為演習，實際上卻隱藏著「準實戰」的角力。

從地緣戰略的角度看中美當今的競爭，雖不離意識形態之爭，亦即中華文化的「王道」與西方的「霸道」之爭，然其核心仍在中共的崛起，足以威脅美國的霸權，此即所謂的「修昔底德陷阱」，其終結只有一個，即「實力」與「權力」平衡。誠如法國總統馬克洪所言，世界各國不再迷信西方政治。這正是：「西方霸權終結的開始」。這極可能是未來世界的走向，亦是人類之所幸，因為避免了滅絕人類的戰爭。（作者為中華戰略學會常務理事）