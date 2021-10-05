今年九月中旬，中國大陸上映了一部非常值得一看的災難電影——《峰爆》，朱一龍領銜主演，才上映三天，票房就創下破億記錄，在豆瓣評分上拿下5星好評、在淘票票上也得到9.4分的優秀成績。此部電影是從現實的景況改寫，為力求電影的真實性，演員徒手攀巖，並掛在懸崖上淋雨拍戲長達一個多月，而這只是整個電影的其中一幕。《峰爆》的主角並不是哪個單一個體，而是自抗日戰爭時期到現在和平年代的那些為國家建設而犧牲的鐵道工們，沒有他們走在國家發展的前緣，就沒有中國大陸現在的經濟發展，他們的付出，讓中國大陸的基礎建設成為被世界看見的另一張名片。

整個中國幅員遼闊，土地雄跨東亞超960萬平方公里，若沒有基礎建設的支持，恐怕難以有效地將各級資源進行最佳分配，中國也難以走到今天世界第二大經濟體的地位。這裡一直流傳著一句名言：要想富，先修路。確實有其道理在。

據聯合國對於超級大城市的定義，試想，現今哪個國家其符合此條件的城市，沒有世界一流的交通建設？英國倫敦、美國紐約，還是日本東京？但我知道在中國，古有隋煬帝開鑿京杭大運河，將南北兩地的物資相互運送；今有穿梭在各省市間的鐵道交通網絡，讓原本一趟需要舟車勞頓的跨地洽公變得輕省不少。逢山開道、遇水架橋這樣的事情，中國人可沒有少幹。

為達到讓人民步入小康社會的目標與遠景，大陸政府已在許多偏僻的村落建立起聯外道路、掛壁隧道與大型橋樑，截至2019年底，全國鐵路營業里程已達13.9萬公里、公路里程已達501.3萬公里，兩者的累計建設里程皆是世界第一。現在的雲南、貴州、新疆和西藏等省分，還有不少世界頂尖的基礎建設工程被外國人拿來作為學習的典範，沙烏地阿拉伯、寮國、越南、巴基斯坦和非洲等國還希望讓中國的鐵路建設局為其打造鐵路網絡系統，可見中國的這張基建名片打得甚是響亮。然而，在享受這些基建所帶來得便利之餘，還應該去感謝那些默默揮灑每滴汗水的那幫人——鐵道工，也是《峰爆》此部電影最重要的主角。

為讓大山裡的孩子能更方便地上下學、讓百姓在上下班能更迅捷地通勤，貴州政府計劃在群山橫亙的西南地開出一條貫穿整個山體的鐵路隧道，但就在這條已經修建十年的穿隧工程快要建成之時，印度洋板塊忽然開始異常活躍地運動，歐亞大陸板塊與印度洋板塊的碰撞，導致巨大的能量被釋放，當地又是典型的喀斯特地形，擁有大量的溶洞和巖洞，一旦發生地震，造成地層下陷與二次塌方的機率非常高，不知情的老百姓與鐵道工們還一直辛勤地工作著……。

頃刻間，地動山搖、山崩地裂，多條山上的馬路被大地釋放的能量硬生生扯出幾道裂痕，公車、挖土機、火車和房屋等物體在地震前顯得格外渺小，就這樣被一口長在地上的「黑洞」給吞進萬丈深淵，不到幾秒鐘的時間，整個縣城充斥著人們求救的呼喊聲，救難隊被緊急調度趕赴災害現場，大家要在黃金72小時內對受困的百姓進行救援。

但天公不作美，一個地質探測員的電腦計算出，在不久的將來，該座山體的頂層會有大規模土石流一瀉而下，到時下方的16萬百姓可能面臨被掩埋的危機。面對這樣的關鍵時刻，即使內心有千百個不願意，尤其是所有鐵道人花十年辛苦建造的心血將被抹去，當地政府還是決定對山的另一側，也就是鐵路工程所在的一方進行爆破，讓大量的土石流往另一側傾軋，避免整個縣城的覆滅。所有鐵道工人們提著炸藥包和各種設備來到完全不可控的隧道，有些人在佈置炸藥的過程因餘震不小心掉進溶洞湖的深處、有些人被不斷掉落的碎石砸傷，但為了保護這16萬無辜的生命，他們毫無怨言，完成使命是他們的職責。

正準備將隧道爆破之際，探勘用空拍機傳回了幾張讓人為之雀躍的照片，大家發現了不遠處有座無名小山，此山中央有個不明顯的坑洞，只要能在該處進行爆破，就能在縣城的前沿形成屏障，作為土石流傾瀉而下的緩衝，幫助人們爭取後撤的時間，還能保住山體一側的鐵路建設，但計劃永遠趕不上變化，這座小山未經過任何開發，而且破口還呈高度垂直壁立和逆三角的格局，鐵道工人們難以徒步登入洞口，直升機也無法貼近山體一緣。情況危急，一對父子鐵道工決意徒手攀巖，但這也意味著一趟有去無回的任務，山體震動得厲害，父子幾乎沒有落腳處，為完成任務，爸爸自願成為孩子的腳墊，最終孩子成功進入洞穴佈雷，而爸爸卻因體力不支墜入斷崖……。

或許，這只是一部電影，但在現實的生活中，卻發生過不少類似的案例，這支鐵道工的隊伍自1948年建制以來，前後經歷過內戰、韓戰、越戰和對印反擊戰等大小戰役、投入唐山大地震、四川大地震、抗洪搶險，以及新冠疫情的救援，成昆鐵路、廣貴鐵路，以及青藏鐵路等極其險峻的工程，都是他們徒手一個釘子、一顆螺帽打造出來的。當時在那科技不發達的中國，川藏公路的修建更是難上加難，據統計數據的記錄，平均每幾百米就有一個鐵道工的犧牲，完全可以說，在這和平年代時期裡，犧牲最多的工種，當屬今鐵路建設局底下的鐵道工。

我想，不論是誰，在我們享受現在基礎建設所帶來的高度便利之餘，還應該去感謝那些在我們背後默默付出的那群人，為著中國的進步不斷付出的那群人，致敬每個偉大的鐵道工們。（小王子奧特曼/北大台生）

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