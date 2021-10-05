交通部長王國材連日來為高鐵宜蘭站址從宜蘭站改到四城站遭黨內炮轟，立法院長游錫堃質問「變更站址的專業在哪裡？」王部長答不出來。立委陳明文重炮下通牒「一個月內再搞不定，王部長就下台」。堂堂部長當派系小弟，這部長還做得下去嗎？

公共建設本來就應該廣徵各界意見，專業與民意的考量是必要條件，尤其像高鐵這等重大交通建設，更應擺脫不正常的人為干擾。「變更或不變更站址的專業」明明是在其位、謀其政，且應據理力爭的事情，王部長應展現捍衛政策的魄力，不了解為什麼答不出來，如果連游錫堃都動怒了也沒用，很可能的原因是來自黨內更高層的壓力。

當然，游錫堃是宜蘭在地人，對鄉親、對土地的感情深厚自不在話下，對地方的發展、民意的需求瞭若指掌，行政院的確必須說清楚為什麼要變更站址的理由，才能杜悠悠眾口，也才能理直氣壯地推翻前任林佳龍的方案。目前輿論指向是派系內鬥，且又是蘇貞昌、游錫堃兩大天王的大亂鬥，捲入其中的交通部長被當小弟也就不足為奇了。

回想起宜花高從1982年進行可行性評估，2006年通車，歷經24年，過程中屢屢克服隧道施工技術的高難度挑戰，面對工程經費不斷追加的壓力，如果沒有在地出身的交通部長張建邦頂著鋼盔向前衝，也不會有今天的國道五號蔣渭水高速公路。

堂堂中華民國交通部長，被當成政黨派系呼來喚去、立正站好的小弟，這可是有損官箴、有失尊嚴的事，千萬別把部長給做小了。王國材若不能跳出民進黨派系的漩渦知所進退，也別厚著臉等人轟下台！

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