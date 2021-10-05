中國大陸與台灣先後申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），各方對兩岸申請時點解讀不一，對於申請動機也有所討論。但是無論如何台灣既然已經提出申請，就應該向前走，以順利入會為終極目標。不過未來將面對複雜申請及談判流程，可能非一任政府可以完成，必需做好長期的準備。

CPTPP是一範圍廣、高標準的自由貿易協定（FTA），要求成員必需一體適用共同遵守，例外豁免的情況較為有限。與世界貿易組織（WTO）針對發展程度較低的開發中國家成員，規定可以有特殊待遇，例如較長調適期，較有彈性的做法不同。

與目前CPTPP 11個成員相比，台灣經濟發展程度，若以平均GDP為例，台灣低於其中6國，高過另外5國，剛好是位在中段班。未來可以爭取到CPTPP例外情況會更為有限，甚至需要幾乎全盤接受CPTPP標準；再加上台灣又是新申請加入，不排除還要做更多承諾。

台灣除了遵守CPTPP既定制度規範外，在市場自由化也必須以更高標準開放。以國人最關心的農業及工業產品，在CPTPP生效日大約已有85%零關稅，5年內增加到90%，而最終降到零關稅比率高達98%，其中工業產品較農業產品降得較快較多。台灣雖然已經接受WTO洗禮，但已相隔20年，與CPTPP標準還有一段距離，未來要有全面自由化的準備。

由於CPTPP在2018年生效，包括日本等6國已經開始降稅，與未來台灣完成談判，開始降稅的時點會有不小差距。CPTPP原有成員基於公平原則，可能要求台灣扮演追趕者，先降足降滿，再與原有成員在相同基礎下降稅。台灣在加入CPTPP時絕大部分產品就必須降為零關稅，對國內產業衝擊會更高，相關因應配套必需納入考量。

另外目前CPTPP針對各國最敏感農業及工業項目，最長降稅時程分別為21年及16年。爭取較長調適期一直是台灣核心談判目標之一，但是台灣同樣需面對降稅時程，要由原先成員開始降稅時點起算，敏感項目調適期因而縮短，面臨立即開放壓力。

未來CPTPP談判，將會是台灣加入WTO面臨最大規模談判，除了傳統貿易項目，也包括過去台灣在WTO未曾接觸的議題，例如數位貿易、勞工及競爭政策，會面臨更大壓力。特別是台灣將要與CPTPP各國談判好手過招，所以更要做足功課。各部會在談判過程，會盡全力來爭取最大利益；不過談判是一體的，台灣在這邊少讓一點，在其他地方就要多開一些。所以要站在更宏觀的制高點訂立策略，對於如何以「優勢支撐劣勢，強項掩護弱項」也要有全盤準備。

英國較中國大陸及台灣更早提出申請加入CPTPP，目前已經成立工作小組，進入正式談判階段。英國會成為第一個加入CPTPP的新會員，談判歷程有很高的參考價值，也是台灣必須掌握的重點。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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