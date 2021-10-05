中共解放軍「十一國慶戰備」截至昨（4）日止，連續4天來分別出動38、39、16、56共計149架次軍機迭創紀錄，讓人看得瞠目結舌，連日來共軍不斷加大在台灣西南至東南一帶海空域進行晝、夜間軍事演練，業已引發國際高度關注。據中國大陸南海戰略態勢感知網站公布訊息，英軍伊莉莎白號航母與美軍卡爾文森號航母由菲律賓海經巴士海峽往南海活動，台灣南方海空域軍事緊張情勢能否因此獲得紓解，值得關注。

中共「十一戰備」大動作，係針對美英日等軍事同盟在菲律賓海進行海上聯合演練，筆者已於10月1日投書中時《中共十一戰備 美英3航母陳兵台灣東南隅》提及，由美軍卡爾文森號與雷根號航母、英軍伊莉莎白女王號3航母領銜的美、英、日、荷、加、星多國海軍在菲律賓海進行聯合軍演，且預備在10月8日至16日前往在馬來西亞吉隆坡與新加坡間的海域進行「2021五國金禧」（Bersama Gold 21）軍演，準此，中共解放軍大舉出動軍機艦進行偵蒐與威懾，是意料中事。

有趣的是日前美國國務院敦促中國大陸勿軍事威脅台灣；台灣外交部長吳釗燮，透過澳洲媒體喊話，「中國要是對台灣開戰，我們將會奮戰到底，那是我們的承諾」，並且藉此，想要和澳洲等志同道合的夥伴進行安全或情報交流。這番解讀似乎有美國把台灣推出來擋中共侵台意圖的味道，台灣政府也甘願配合演出，更讓外界對於解放軍大舉出兵如霧裡看花。據此，個人解析中共解放軍戰術意圖，提供各界參考。

首先，美日同盟、英日聯合等近月以來在日本沖繩以南及菲律賓海等西太平洋的海上軍事聯合演習非常密集，相對地造成中共軍事戰略「近海防禦」積極地向第一島鏈推進，並提升進行戰役級，也就是兩個戰區的聯合作戰兵力部署，尤其以連續日、夜間海空火力突擊行動，回應第一島鏈之西太平洋美、英航母戰鬥群與日本海上自衛隊之準航母作戰群海空聯合制空、制海及反潛演訓。

雖然我們從公開資訊得知共軍的海空軍兵力的活動，但我們沒有看到共軍東部、南部戰區第一線沿海的海空軍兵力及火箭軍等戰略支援部隊，也在背後摩拳擦掌進入戰備演練的狀態。這一點恐怕比國防部揭露中共幾架軍機飛來擾台更值得關切，就台灣地理位置來看，中共例行性軍演、常態性巡弋，很難避開台海空域，台灣倒不必把中共的威懾往自己身上貼，國際社會警示中共犯台的可能性，主要觀察還在於中共解放軍戰略支援部隊的戰備演練。

再者，依據共軍一體化聯合作戰指導，軍事鬥爭必須服務於政治、外交鬥爭的需要。注重軍事鬥爭的靈活性，是奪取一體化聯合作戰勝利的基本保證。因此，就長遠趨勢來看，近年美日同盟為主的新安保條約，擴及台海周邊安全及釣魚台；美國支持以日本為主體，在亞太地區擴大與歐洲傳統海權國家在西太平洋進行準軍事同盟的態勢，已經威脅到中國大陸的「近海防禦」戰略，解放軍有必要展示自身軍事實力因應美英3航母戰鬥群集結。

其次，中共海、空軍航空兵夜間、遠航自建軍迄今，均為兵種科目演訓必練，平時以國土防衛夜訓，2018年中共曾組轟6機群執行夜間繞台活動、2020年7月31日中共北斗系統全球組建完成前、後，共機也曾在台灣西南執行夜航活動，以因應美機、美艦。作為中國版的GPS，北斗系統總計55顆衛星在軍事通訊與導航等運用，提供共軍陸、海、空、火箭軍等軍事力量的導航、定位與C4ISR在晝夜間作戰的信息化火力打擊的功效。

共軍「十一戰備」，共機頻密在台灣西南至東南進行晝夜間聯合演訓。不排除隨著中共北斗衛星系統的組建完成，共軍作戰範圍向島鏈外突防、「空警-500」配備衛星通訊系統之後，因為數據鏈升級成衛星鏈。空軍部隊一線戰機殲16戰機與殲16D電子戰機，將提升平時以戰區/地區觀通指揮為主，縮短戰區C4ISR指揮環節、擴展共軍作戰範圍及全時段（晝夜）作戰。運用軍用北斗系統將提供全區域信息共享，達到「陸、海、空、天一體化信息作戰」、「攻防兼備」、「信火一體化」聯合作戰，達到擴大區域反潛、戰場海空監視與指揮、對敵迎擊、特種兵力掩護、空中戰鬥支援、對海空目標遠距作戰等戰力提升，使得未來台海作戰節奏明顯加快，臨戰表現驗證平時有效演練。達到「軍委聯指─戰區─部隊」作戰指揮， 兵力聯合作戰與快速反應。

9月23日至10月2日台灣東南至東北一帶海域發現中共海軍護衛艦、情報偵測船、「向陽紅03」科研船，不排除係透過軍用北斗衛星系統數據鏈，進行戰場情報傳遞，並反應美英日等國在日本沖繩以南、菲律賓海進行多國聯合演練之海空作戰兵力，提供戰區兵力部署與因應。

最後，美英航母戰鬥群由菲律賓海經巴士海峽往南海，預備在10月8日至16日在馬來西亞的吉隆坡與新加坡間的海域進行「2021五國金禧」（Bersama Gold 21）軍演，相信台灣西南至東南一帶海空域，隨著外國機艦大批遠離前述海空域後，兩岸空中兵力的較量應該可以恢復例行性常態巡弋，除非又有外國機艦航經巴士海峽附近海空域，使共軍海空軍空中兵力快速出海反應。

筆者認為台灣必須回歸兩岸本質問題，也就是恢復與中國大陸良好的雙邊關係，畢竟在兩岸交惡前，共機比較能默認海峽中線，或有可能繞過我防空識別區，進行空中兵力訓練。解鈴還需繫鈴人，台灣政府必須為兩岸謀取人民與區域安全及和平利基。總之，向中華民國空軍與國軍說聲「這陣子你們辛苦了」！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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