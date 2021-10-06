民進黨執政後的對外政策以「仇中親美」為最高戰略，引發台灣海峽局勢高度緊張，也使得大陸對台武統的聲浪高漲。近期大陸戰機幾乎每天都侵擾台灣防空識別區，10月4日甚至高達56架次，創新紀錄，使台灣的國家安全受到極大威脅。

民進黨單一押寶美國的梭哈路線，使得國際關係及兩岸事務學者專家，一再提出警告，並列舉眾多極端親美及被迫接受美軍介入其國家內政的政權，最終都像敝屣一樣被美國拋棄，最鮮明例子就是阿富汗。如今，民進黨政府「親美」也被諷成諧音的「塔綠班」。

其實國際社會是「準原始社會」，國際關係主流理論一直是「現實主義」。在權力至上，國家利益是國家主要考量。因此，美國有識之士不斷警告台灣，如果台海有事，美國會援助台灣，但打仗的話，還是要台灣人自己去打。所以，民進黨單押美國的國家安全戰略，看似短期有利如順利獲得一些軍事武器，但卻是把國家置於鋼索上行走，危機四伏。

從經濟面來看，從2018年開始的美中貿易戰，前總統川普瘋狂地用加重關稅打擊中國大陸產品。在高科技產業上，全面封鎖華為等大陸製電子產品。美國也為應付新冠疫情，不斷印鈔票與發現金紓困。由於美元是國際市場通行貨幣，美元發行過多引發通貨膨脹，反而由全球來吸收。若美國發生財政危機，一定會產生全球金融風暴，這對國際貿易市場必會產生一定程度的影響。

深入探討內幕的人仍認為這是美中貿易戰的一環。疫情期間中國大陸貨物國際出口量大增，其中56%輸往美國，多賺取美金，等於是吸收美國因為印鈔票所帶來的通貨膨脹。如果美國將來財政發生危機，美元貶值，現在多賺的美元，實質等於沒有賺到，而且還白白的辛苦製造產品給美國。此種説法也和國際貿易上不斷傳出中國大陸和其他國家做生意，要求以人民幣結算，或以黃金做為交易工具，頗為吻合，加上過去幾年來大陸人民銀行不尋常的多買黃金，在在顯示大陸企圖擺脫美元在國際經貿上的霸權宰制，塑造中國特色的金融體制。

此外，台商目前也因全球不穩趨勢而大受影響，致使過去兩年台商除回流台灣之外，也遷往東南亞。民進黨一面倒向美國，美台之間的貿易量增長，台灣向美國的投資金額也成為對外投資額的首位，民進黨政府更加鼓勵台商轉往美國投資。換句話說，民進黨的國家安全及經濟安全將可能完全押在美國身上，一旦美國財政、經濟發生危機，再加上美中發生軍事衝突，台灣極可能陷入萬刧不復的深淵！

目前改變民進黨完全倒向美國的政策，幾乎不可能。中國大陸限電及查稅措施等對台商不利之政策，在民進黨刻意炒作下，台灣民眾會認為中共在推動「窮台」政策，這對兩岸關係會產生負面影響外，也有可能使台商成為美中貿易戰的犠牲品

當然，民進黨傾向把國家安全及經濟完全倒向美國，如前所述是在走鋼索。「走鋼索的人」的典故出自尼采的《查拉圖斯特拉如是說》說到當往森林中走去，見到數萬人集中在那，因為聽到空中會有走鋼索的人。人們希望看到走鋼索的人，是期待超人的出現，就像猴子看見人類想變成人類一樣，但人類看猴子，後者還是動物，所以對猴子而言，這是恥辱，因為牠們仍被視為野獸。民進黨完全倒向美國，自以為是走鋼索的超人，其實是把來看走鋼索的民眾視為動物、野獸。

奉勸正在走鋼索的民進黨政府，先退後三步想一想，若從高空摔下來，那可真是得不償失！

（作者為台北市立大學通識中心兼任助理教授）

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