身為最高軍職的美國參謀首長聯席會議米利上將，因《華盛頓郵報》記者伍德沃德和科斯塔的新書《危險》（Peril）中揭露，他曾經兩度致電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將，說明美國無意對中國大陸用武，並將給予示警，而在華府捲起千層浪。

米利上將與中共解放軍高層的軍事熱線電話，涉及美中雙邊關係、美國國內黨派政治、美國軍事指揮鏈運作、美中熱線通話作業規範，更令人再度回頭檢討值得正視的軍文之間的關係。

或由於伍德沃德乃著名記者兼作家，其調查採訪窮追不捨之態度，以及求證核實之精細，早已享譽國際，以致其作品每每為各國政學界讀者的重要參考文獻。此一敘述川普總統任期最後階段的第3冊系列書籍，竟演成聚焦軍文關係的大新聞，並牽引出國會政治操作的大戲碼，應是作者始料未及。

民主國家軍文關係之要旨，在於「文人統制」。簡言之，就是軍隊服從於經由民主程序選出的合法文人政府，使得握有兵器的戰鬥群體，既是國家的政策工具，也依法受到必要之節制。

美國的軍文關係常被視為民主國家的典範，既有文人領導的歷史傳承，也有詳盡綿密的法律規範，責任與權力相互為用，也相互節制，是教室講授必有之教材。二次大戰名將麥克阿瑟因公開發表與政府政策牴觸的聲明，而在1951年韓戰期間遭杜魯門總統解除指揮權。駐韓美軍參謀長辛克勞布少將，因公開批評削減駐韓美軍規模的計畫，而遭卡特總統解除職務，乃著名的兩個例證。

法國總理克里蒙梭曾說：「戰爭是太重要的事務，不可交由軍人決定」。然而，1964年史坦利．庫柏力克執導，英美合作出品《奇愛博士》黑色幽默電影劇情中的一句對話卻說：「克里蒙梭50年前說那句話時，他或許是對的；但時至今日『戰爭是太重要的事務，不可交由政客決定』，因他們既沒那個時間，也未受過訓練，更沒有去理解戰略思維的意向。」

軍文關係是幾千年歷史不能忽視的真實軌跡，也是當代政治學、戰略及國家安全政策研究必修的課題。端坐朝堂的王卿文臣與領兵征戰的武將，本有不同的職司與完成君命之手段差異；現代政治人物與職業軍人兩者，從專業知識養成、工作紀律慣性、職場風險特性，以至政治環境感知均有不同，倘無法諒解並尊重彼此差異，則易生隱性怨懟，而影響政策效果。

美國在1973年結束徵兵，改為募兵制之後，社會與軍隊之連結產生變化，服過兵役的民選官員與議員逐年減少，使得政策制定考量以及共有軍隊經驗亦漸行流失。此一趨勢，愈發使得占人口比例約1%的軍隊成為社會中之特殊群體，而與許多外部世界脫離。

尤其現代科技日新月異，武裝部隊更形專業化，高新武器裝備之性能與功效、合法使用之條件、在新軍事變革下之用兵速度、時間與準則，均非文人領導可以快速吸收理解，更凸顯良好軍文關係在本質上之難度。

過去美國在外交與國防政策上，概可維持一致對外的相當共識；然而在後冷戰時期，尤其在911恐怖攻擊後，美國在中東用兵20年，軍費的負擔、軍人的傷亡、進步思維對社會的改變、政客對終戰指導的舉棋不定，衍生出政黨間與政黨內層出不窮的分歧對立，時隱時現的扭曲軍文關係，更形雪上加霜。

當美國對台政策「應由戰略模糊轉向戰略清晰」的提議，在美國政學界浮現；當「中共武力犯台，美軍必然出兵相救」的想像，在台灣民調中居高不下，我們的決策高層切不可僅因美國政府機關發言人的新聞聲明而感激，或寄希望於美軍在西太平洋的演訓而放心，而是要深切研析美國軍文關係變化，對未來海外用兵決策的支撐力道，方才有踏實的國家安全。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）