澳大利亞廣播公司（ABC）4日播出專訪外交部長吳釗燮的內容，標題赫然是〈台灣外交部長示警準備與中國作戰，要求澳洲提供幫助〉，連美、日也大吃一驚。澳媒過度渲染固然不妥，但吳原句「若中國對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底」，恐怕也不適當。

澳媒標題顯然危言聳聽，一副好像台灣想要挑起戰爭的意味。作為一個小國，中華民國只是美國的一顆棋子，如今台灣卻想從棋子升格為「棋手」，豈不駭人聽聞？日本近年升高對中國的防範，但卻不敢再度挑起對華戰爭，國力遠不如日本的台灣居然要單挑中國，即使只是澳媒誇大其詞，美國總統拜登與新任日本首相岸田文雄看了報導，一定大搖其頭，對台灣嚴加防範。

再以吳釗燮的原句觀之，「戰到底」一詞的確充滿「好戰」氣息，好像是台灣版的「戰狼外交」。問題是，兩岸競相推動「戰狼外交」，將有如兩列對向而開的火車，遲早會出大事。大陸外交部發言人趙立堅是大陸「戰狼外交」的代表性人物，但他只是奉命行事而已。不過，吳釗燮以上駟對下駟，恐怕會把外交部長做小了，還是他必須聽命行事？

作為外交部長，負有折衝禦侮、拓展穩固邦交的重責大任。不過，吳部長似乎將外交戰場上的折衝禦侮，誤會為沙場上的折衝禦侮，所以才急著學閣揆蘇貞昌「拿著掃把打共匪」那一套，要「戰鬥到底」。兵凶戰危，聖人不得已而用之，但行政院長蘇貞昌與外交部長吳釗燮卻常常掛在嘴上，難道家中沒有大人好好加以管教，還是蔡英文總統自己就想挑起兩岸矛盾甚至戰爭？

在美中行將改善關係之際，推動「聯美制中」近6年的蔡英文政府可能會感到「頓失所依」。本來，依照蔡英文的計畫，她是希望拜登政府支持「台北經文代表處」升等為「台灣代表處」，「鄰國論」與台獨擦邊球的修憲案，讓「台獨版的光輝10月」為民進黨好好打一打氣。未料情報失靈，一切都成黃粱一夢。

從動機論的角度來看，蔡英文不無可能藉挑起兩岸矛盾甚至衝突，來破壞中美之間改善關係的默契。這樣看來，吳釗燮的「戰到底」說法，倒是提醒美、日等國對台灣領導人的言行多加留意，以防範於未然。

吳部長受訪時表示希望澳洲能與我國強化情報合作，也是笑話一樁。按照蔡英文所說，台美關係是前所未有的好，難道台美情報合作還不足以讓蔡政府判斷中美行將改善？情報本身不是問題，誤判情報的禍首是意識形態治國，惡習不改，再多情報合作也無濟於事。

有人認為承包國慶宣傳短片廠商出包，將瑞士阿彭策爾山誤植為台灣玉山，讓外交部成為現代版的「愚公移山」，吳釗燮才用「戰到底」來轉移焦點。不過，外交部不太可能出此下策，因為焦點不可能因「戰到底」而轉移，這只會讓外交部與蔡政府出更大的包，騰笑中外。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）