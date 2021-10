抓放孟晚舟是中美大國博弈中具有里程碑性質的事件,而不是單純的個人或企業之爭。它將和「炸館事件」和「撞機事件」一樣載入史冊。為此我們邀請了來自美國、日本、中國大陸以及澳門地區的十一位學者對這一事件及其對中美博弈的影響展開討論。

新緩和的契機還是新冷戰的序曲?——「孟晚舟事件與中美博弈」系列第二篇

上週末的朋友圈和推特圈都被同一件事件刷屏了。兩邊的人都在歡呼自己的人的平安歸來,自然地,兩邊的人對同一事件的解讀截然不同。看著兩極的評論讓人又好笑又悲哀。

曾幾何時,中美兩國的企業高管和知識精英們是多麼頻繁地往來於兩國之間。每天有幾十個航班穿梭兩邊,有上萬人往返於中美和中加之間。我們中的很多人都曾經不無得意地向別人炫耀過自己的里程累計和航空公司的金卡級別。這樣的盛景恐怕再也看不到了。即便在疫情結束之後也很難想像中美兩國的企業高管和智庫學者會像以前一樣頻繁地訪問對方。這一事件所製造的互不信任和對旅行安全擔憂的陰影會在很長時間之內揮之不去。過去人們常說全球化的一個特點就是「上層在融合,底層在崩潰」 (Integrated on the top collapsed on the bottom)。在兩國關係急劇惡化之後,所謂的企業無國界和知識無國界的時代恐怕也一去不復返了。兩國的知識精英和經濟精英觥籌交錯合作交融的「中美國」(Chimerica)時代剛剛開始就匆匆謝幕了。那個「上層在融合」的全球化在各種政治力量的擠壓下已經尷尬地走向了山窮水盡。

曾幾何時,民族主義是屬於少數人的。美國人曾經自信地認為民族主義只會發生在欠發達的社會,美國成熟的公民社會中沒有適合民族主義滋生的土壤。中國有些人認為民族主義只是少數上街遊行的憤青。看看今天,民族主義已經是燎原的烈火,是每一天的生活,是每一個人置身其中的自覺與不自覺。五年前,誰能夠想像民族主義和民粹主義能夠如此改變美國?民族主義的最大危害並不是街頭遊行所砸毀的外國貨,而是在於它能夠蒙蔽人們的認知,讓人們失去理性和常識,讓人們把錯誤的和極端的行為合理化甚至神聖化。

剛在推特上讀到了美國智庫某個鼎鼎大名的戰略思想家對美英澳新聯盟的達成發出了高中生般的興奮讚美。如果不是民族主義,我不相信飽讀詩書的他會對正在徐徐展開的新冷戰及其可能的後果有如此輕薄的認知。人們都看不到自己身上的民族主義。中美兩國在雙方依然具有巨大的共同利益和共同責任的時候陷入全面對抗是我們這個時代最大的悲劇。在許多莎士比亞的悲劇中,悲劇的終極根源往往在於人性,那麼,中美關係悲劇的根源是什麼呢?

這場外交斡旋能夠解決持續一千多天的僵局,能夠讓兩邊的人都高興,這是雙贏多贏的好事。我們由衷地希望這一事件能夠成為中美關係走向緩和的一個重要節點。但是目前的種種跡象表明一場新的巨大的經濟危機正在醞釀之中。展望未來,無論是疫情,還是世界經濟和國際安全,甚至是人性,都讓我們難以樂觀。無論我們現在聽到的是輓歌還是序曲,一切都回不到從前了。(作者為美國西東大學教授)

