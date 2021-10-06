【導讀】當下，綠色發展已然成為大勢所趨。第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）召開在即，中國此時官宣不再新建境外煤電項目，有哪些考量？「一帶一路」沿線建設會呈現哪些新變化？圍繞相關問題，觀察者網專訪了上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義。

觀察者網：近期，中國宣佈不再新建境外煤電項目。做出這一決定，除了落實「碳達峰、碳中和」的目標外，還有哪些層面的考量？

劉宗義：實際上，中國在今年已經退出多個海外煤電投資項目，比如說今年2月的時候，孟加拉國要求停止相關項目，然後中國就退出了。

我覺得現在明確不再新建境外煤電項目，有這樣幾點考慮：首先，這一宣告重申了我們中國完成「碳達峰、碳中和」目標的決心，體現了中國作為全球最大的發展中國家，對於全球低碳行動的支持，也表現了中國構建人類命運共同體的決心。

第二，這是著眼於大國關係，特別是中美關係做出的決定。

在氣候變化問題上，美國確實希望與中國進行合作。氣候問題被美國列為中美可以合作的一個領域。當然，我們中國的立場很明確——美國不能用一種強勢的姿態迫使中國在此問題上做出行動。而如果雙方能夠秉持著相互平等、相互尊重的態度，中美兩國在全球氣候治理問題上是可以相向而行的。

如果中美兩國在氣候問題上能夠合作，對於全球氣候治理既定議程和目標的實現是大有裨益的，而繼續在這個問題上呈現緊張和對立，則對此不利。現在，中美圍繞節能減排釋放的積極信號，也將使即將召開的COP26前景更為明朗。

第三，這次習總書記是在聯合國的平台上向國際社會做出我們應對氣候變化的承諾。這體現了中國重視聯合國在全球氣候治理中的角色，以及對聯合國多邊框架的支持。

觀察者網：現在我們宣佈不再新建境外煤電項目，這對於「一帶一路」沿線國家來說意味著什麼？

劉宗義：中國、日本、韓國是世界上排名前三的境外燃煤項目融資國。從比例上看，日韓還低於中國。而出於環保等方面的考慮，中國的海外燃煤火電投資是逐年減少的。

綠色投資一直是我們鼓勵和推進的方向。

2013年，在商務部和環境保護部聯合印發的《對外投資合作環境保護指南》中，當時我們就強調限制煤炭供應，提倡綠色投資。

2015年，商務部辦公廳發佈了關於進一步做好對外投資合作企業環境保護工作的通知，當時是要求遵守東道主的標準。

2017年，我們正式提出「綠色一帶一路」倡議，相關指導文件中提到，在缺乏東道主監管的時候，應採用國際標準替代。

在2020年12月的時候，我們的環境保護部發起了「一帶一路綠色發展國際聯盟」，發佈了「一帶一路」海外項目分級分類體系，其中把境外煤電投資列為重點監管類項目，納入對外投資項目的負面清單。

中國發起的亞投行的立場更為明確，亞投行在2017年的時候，對於煤炭和煤電投資是有條件支持，但到了2020年，亞投行就不再為任何火電項目融資了。

從我們中國方面來講，我們在海外建設的燃煤電站項目都是清潔燃煤項目，並且都使用超臨界機組或者超超臨界機組，是我們中國最先進的燃煤發電技術。我們並不是說把落後的燃煤發電技術輸出到國外去。

從歷史的角度看，發達國家過去幾百年的建設發展一直由煤電驅動，然後才轉向石油、天然氣，或者是其他清潔能源和可再生能源。對於「一帶一路」沿線國家，特別對發展中國家，在關鍵的發展階段不能利用廉價且穩定的煤炭資源，確實意味著一定的損失。

對於它們來說，經濟發展水平和社會發展水平還沒有達到中國目前的階段，就此而言，他們現在就取消煤發電項目，有一點兒「超前」。當然，中國現在清潔能源項目的成本也在降低，技術上也達到了世界先進水平。這些項目未來仍能助力「一帶一路」沿線的建設。

2019年末中國對「一帶一路」沿線國家直接投資流量行業分佈圖。其中，電力生產和供應業13.4億美元，占比7.2%。圖自《中國對外投資合作發展報告2020》

觀察者網：隨著節能減排成為全球共識，一些發展中國家也緊跟時勢做出表態。比如，巴基斯坦在2020年12月的氣候雄心峰會上就表示，將不再批准新建燃煤發電項目。為什麼會出現這種情況？

劉宗義：我們過去在「一帶一路」沿線建立了一些煤電項目，特別是在巴基斯坦，因為我們在推出中巴經濟走廊的時候，當地能源奇缺。2015年，我在巴基斯坦做中巴經濟走廊的調研時，伊斯蘭堡基本上每天都停電，而且是每隔兩小時停一次電。在伊斯蘭堡之外的地方停電次數更多。

為了解決這種能源稀缺的狀況，經過中國與巴基斯坦的協商，中國在當地建了一些煤電項目。一些電站項目是作為中巴經濟走廊的優先發展項目建設的。這些煤電項目建成之後，立馬解決了當地電力供應不足的狀況。

但建成之後，一些項目出現了電力過剩的情況。一方面因為當地輸送線路配套不全，發出來的電不能輸送到老百姓家中或者工廠和企業；另一方面，我們中國企業發的電收不上電費來，產生了三角債的問題——也就是中國的煤電企業和巴基斯坦政府以及巴基斯坦用戶之間的三角債問題。所以巴基斯坦政府一邊要提供財政補貼，另一邊還要進口發熱效率比較高的煤炭——因為它國內煤炭灰份比較大，不適合發電。這就給它造成了比較沉重的財政負擔。並且由於疫情的發生，大批工廠倒閉，電力過剩更加突出。在這種背景下，巴基斯坦就不希望再新建燃煤發電項目了。

還有一個原因是人的理念轉變，當然這也是多方面因素作用的結果。

首先，燃煤電站項目和當地煤礦的開採確實對當地的環境造成一些污染，雖然我們中國在巴基斯坦採用了我們國內最先進的燃煤發電技術，但少許影響是不可避免的。

第二，一些非政府組織，特別是西方的非政府組織，對於燃煤電站項目，甚至是中國「一帶一路」倡議的所有項目進行負面宣傳，潛移默化中也影響了當地人的認知。於是，當地一旦建設這種項目，民眾就會在非政府組織的支持和引導下，提出抗議。

此外，因為西方和國際社會對燃煤電站項目不再進行融資，只有中國、韓國、日本這些國家能夠提供資金，所以很多國家的燃煤發電項目發生了融資困難。而隨著中日韓收緊境外煤電方面的項目融資，這種融資困難就更明顯了。

於是到了2020年年底，巴基斯坦總理伊姆蘭•汗就表示不再批准新建煤電項目了，他們想要發展清潔能源和可再生能源。其實不止是巴基斯坦，孟加拉國、越南也出現了這種狀況。

觀察者網：煤電退潮在全球範圍內已經成為了大趨勢。外界普遍認為，這對於印度、土耳其這些仍然依賴煤電發展的經濟體而言，將會造成負面影響。此前，莫迪曾將光伏發電視作解決印度能源困境的希望。現在，印度在這方面發展前景如何？

劉宗義：印度發展煤電有一大痼疾，就是印度煤炭儲量很大，但是煤炭灰份也比較大。它發展煤電需要從澳大利亞、南非等國家進口大量的清潔煤炭，所以在這方面很有壓力。

現在印度發電主要還是依靠燃煤電站，在燃煤電站的技術方面基本上沒有什麼改進。他們一方面要限制煤炭的使用，另一方面要發展清潔能源項目，也做了一定的探索。

過去幾年，我們看到印度在光伏發電、風力發電、水力發電方面著力頗多，而且印度還特別強調核電。他們在探索新能源方面確實在進展，並且進展還是比較快的。但是印度人的特點是「口的巨人，行的侏儒」，提出的目標非常宏大，好高騖遠，以現在這種發展速度來看，還是趕不上經濟社會發展的需求。

觀察者網：在「一帶一路」發展的過程中，西方媒體頻頻為中國的項目貼上「低標準」、「高污染」的標籤。現在已有140個國家和32個國際組織加入「一帶一路」，一些西方國家也通過第三方市場合作從中獲益。中國官宣不再新建境外煤電，是否也將有力回應外媒的偏見，吸引更多國家加入「一帶一路」？

劉宗義：其實，煤炭問題只是西方抵制「一帶一路」的一個借口。特別是美國和印度這些國家，他們抵制「一帶一路」的決心和意志非常明確堅決，不會將中國是否「退煤」作為衡量是否加入「一帶一路」的標準。

對於其他歐洲國家來講，我們非常歡迎它們成為「一帶一路」的合作夥伴。因為我們的「一帶一路」倡議是開放的，不僅面向「一帶一路」沿線國家，也面向世界其他地區和國家。

並且我們現在提出建設「健康絲綢之路」、「綠色絲綢之路」，也是希望「一帶一路」建設能夠向著這些方向發展，在提高沿線國家經濟社會發展水平的同時，也歡迎其他發達國家從建設過程當中獲益。

因為只憑借我們中國自己的資金實力，不足以支撐「一帶一路」沿線的互聯互通建設，我們需要全球範圍內所有感興趣的發達國家和發展中國家，國企或私企，對「一帶一路」進行投資。

我們完全是一種開放的態度。但是，現在美國提出所謂的全球性基建計劃B3W，展現了要和「一帶一路」抗衡的姿態。

從我們中國的角度來看，B3W的提出完全證明了我們「一帶一路」的正確性，以及在世界範圍內受歡迎的程度。當然，如果B3W能夠提出更高的環保標準，並且通過基建推進全球範圍內的互聯互通，那麼它實際上也成為了「一帶一路」的補充品，客觀上與「一帶一路」形成了互補關係。

站在我們中國的立場來看，我們歡迎西方國家，還有印度，進行這樣的全球投資。只要它們有這個實力拿出真金白銀進行基礎設施和互聯互通投資，我們都是歡迎的，關鍵是不要玩兒嘴。

據《印度時報》此前報導，印度考慮加入七國集團基建計劃，以消解中國「一帶一路」倡議的影響力。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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