本周五即將召開基本工資審議委員會，就明年的基本工資進行討論，國發會主委龔明鑫多次對外表示，今年的經濟成長可望升逾6％，創下近11年新高，因此基本工資的調幅可以大一點，以讓經濟成長的果實分享給基層勞工。

龔主委從經濟成長來論述基本工資的調幅，若在過去，那是對的，因為昔日國內景氣好，則百業皆好，然而如今卻已不是如此，非僅製造業與服務業走勢不同，連製造業的各業別也是兩極的發展，情況好的日趨繁榮，情況差的則日趨艱困，因此以經濟成長率表現好，而要各業齊一步伐調升基本工資，其合理性是有問題的。

就已公布的第二季各業實質生產毛額（GDP）而言，製造業年增率高達16.4％，表現非常之好，但是服務業只成長3.9％，其內需服務業則更加低迷，這自然是受疫情的影響，雖然第三季的資料尚未公布，惟兩極的走勢大抵如此，換言之，今年經濟成長率之所以能超過6％，那是來自製造業生產、出口大幅成長的貢獻，而非百業繁榮使然，以經濟成長率這個「平均數」做為基本工資調升幅度的判斷，並不合邏輯。

值得注意的是，在工業及服務業800多萬名上班族裡，表現佳的製造業只僱用了280多萬人，而處境艱困的服務業卻僱用了460多萬人，當政府一聲令下，把基本工資調升5％～6％，對製造業而言，輕而易舉，但對僱用龐大人力的服務業而言，其壓力可想而知，試想，要求一個陷入困境的產業大幅調升基本工資，其合理性何在？至終，對這個部門的勞工真是有益的嗎？值得深思。

這正是用平均數來決定政策的謬誤，今天幾乎所有總體經濟指標都是平均數，經濟成長、薪資成長、出口成長、工業生產無一不是平均數的概念，在1990年代各業景氣變異不大的情境下，這些指標的走勢與各業尚可桴鼓相應，可是如今各業薪資、生產的景氣漸行漸遠，平均數已難以反映各業的情況，如此還要以平均數來做決策，勢將使得產業更加失衡，以致有人錦上添花，有人雪上加霜，若這次基本工資還是齊一式的調升，勢將讓服務業部門的日子更難過。

除此以外，綜觀全球大勢，今年以來原油、榖物、農工原料的行情扶搖直上，漲勢凌厲，美國通膨率（消費者物價年增率）已連續四個月超過5％，歐元區的通膨率更迭創新高，甫公布的9月通膨率也已升至3.4％的新高，美國聯準會主席鮑爾預期，這一波通膨壓力可能延續到2022年。國際上通膨壓力日升，而國內的通膨壓力也是蠢蠢欲動。

很長的一段時間，全球沒有再出現通膨，讓我們淡忘了通膨的可怕，歷史告訴我們，通膨之所以會一發不可收拾，很大的原因在於「預期心理」，而形成預期的最大因素就在於工資，1973年石油危機引發物價上漲，行政院於10月初通過「改善教師待遇方案」，宣布給教師們加薪20％，不料，政府的美意反而讓預期心理擴散，百物狂漲，至年底通膨率飆升至24％，為追上通膨率，1974年初行政院再度宣布給軍公教加薪10％，這形同火上澆油，通膨率於一個月後飆破50％，通膨已然失控，全台趨於恐慌。

這類物價與工資追漲的情況，同樣發生在1980年，那一年由於國際油價再次上揚，政府多次調高軍公教待遇、提高稻穀收購價格，這些政策用意雖好，卻讓預期心理呈燎原之勢，終致1980年、1981年出現19％、16％的嚴重通膨率。

台灣的石油、天然氣、農工原料全數仰賴進口，這使得台灣的物價很容易受到國際影響，以最近幾個月而言，隨著國際油價、榖物及基本金屬行情走高，我們的進口物價已漲逾20％，為十年來所僅見，衡量廠商貨品交易的躉售物價也連續數個月漲逾10％，這雖不代表未來消費者物價漲幅（通膨率）會出現這麼大的漲幅，但也反映業者的生產成本，愈趨沉重，一旦預期心理出現，隨時可能轉嫁到消費市場而帶動通膨率的飆漲，1973年、1974年、1980年可謂前車之鑑。

我們籲請執政當局，在調升基本工資這件事上，要以1973年、1974年及1980年為借鏡，如同今天政府調升基本工資一樣，當年政府調升教師薪水，調漲軍公教待遇，全是出自善意，然而卻誘發了通膨的預期心理，如今又適逢原油、農工原料大漲的局面，而當局又要調基本工資，隨後還要調軍公教待遇，稍有不慎，也可能讓累積已久的通膨壓力排山倒海而來。

我們要提醒當局，在調升基本工資這件事上，不要只看到6％的經濟成長率，也要看到20％的進口物價漲幅，更要體察許多艱困的服務業，如此才能做出合理的判斷，讓各業適得其所，並避免陷入1973年、1980年的通膨惡夢。