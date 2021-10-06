國慶籌委會公布今年國歌領唱代表，疾管署副署長羅一鈞也包括在內，羅本人表示榮幸，謝謝國人肯定與主辦單位推薦。據說推薦人是衛福部長陳時中。

不曉得榮膺國歌領唱人的條件為何？如果是具知名度、歌又唱得好的人，那陳時中的確是特謙了。歌手詹雅雯跟他同台時形容陳是「巨星型男」；行政院長蘇貞昌更是對他讚譽有加，說陳是｢被政治耽誤的歌手｣。聽不到他再開金嗓，多遺憾啊！

不過，若是以對國家貢獻而言，衛福部每天在台上露面的幾位大員就不必了，真的不要上台找挨罵了，起碼還沒有打到疫苗的民眾會聽不下去，就別提購買疫苗不力、死了多少人了！

論功勞、論形象，為什麼不找賈永婕呢？5月疫情最嚴重的時候，賈永婕站出來募得300多台｢救命神器｣，親自捐往各地醫院，民眾大受鼓舞，因而有「護國天使」、「抗疫女神」封號。她的貢獻難道不大？就因為她進貨的速度比衛福部快，就捨棄「抗疫女神」而找你們自己人嗎？還是又以意識形態考量？這樣太對不起賈永婕了！雖然她未必愛搶這個風采，但至少老百姓會感覺實至名歸。

委屈妳了，護國天使！民眾並沒有忘記，妳才是民眾心目中的防疫女神！

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