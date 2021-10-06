因為作家吳淡如在節目上感嘆女兒不知道孫中山，中廣董事長趙少康也透露，鴻海創辦人郭台銘曾告訴他，自己女兒不知道岳飛是誰，這讓他相當驚訝，藉機批評民進黨的歷史教育，聲稱現在中學生不知道岳飛、孫中山，是民進黨政府刻意「去中國化」的結果。

之後吳淡如與趙少康陸續被1450出征，甚至有林姓律師也對趙少康公開抨擊，認為趙少康以意識形態討論台灣歷史教育，甚至舉證以同心圓東亞立教育才能讓同學認識孫中山先生。

不過，最經典的就是參與康軒教科書編纂委員的中央大學助理教授胡川安，他拿出國中二年級歷史課本指出，明明就有寫岳飛呀，他納悶，「課本寫了，不讀不唸，我們也沒有辦法。我到底要做多少事？」

看到擔任國中歷史教科書編纂的胡君，不思檢討新課綱以主題式安排有違歷史教科書編著與一貫教學模式，卻反過來批評家長寵壞孩子，把責任推給「不念書」的現代中小學生。除了讓人傻眼外，還能說什麼。

民進黨政府透過積極翻轉傳統教科書與古文刪減篇數，讓台灣的中小學生與中國歷史文化脫鉤，落實「去中國化」政策。即便有識之士不斷表達抗議，但民進黨就是為了銜接台獨史觀，哪需要什麼檢討與反省？不認識孫中山、岳飛這些中國人，不正是他們的目的？

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