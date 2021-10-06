中聯辦主任駱惠寧在國慶前夕再次落區，深入基層訪貧問苦。此舉只是一個開頭，「落區聆聽，同心同行」將會常態化。

從駱惠寧去年一月赴港履新算起，已是第四次落區 「直接聽基層呼聲」。他每次出行之後，總有不少人撰文點評，但往往說不到點子上，且套話偏多，八股文風重，「擦鞋」用力過猛。

不過平心而論，駱恵寧作為曾經主政地方多年的大陸官員，比特區政府的袞袞諸公更接地氣。他出行不是簡單「走過埸」，而是留下許多發人深省的「金句」。譬如今次到旺角探訪籠屋住戶之後，提出「發展為了誰」的叩問。

毋庸置疑，發展當然不能只為發展商。如果政府在尋地、規劃、投入等方面勞心勞力，但只有一小撮地產「肥貓」受益，普羅大眾不能「共同富裕」，分享繁榮果實，有何意義？

記得今年八月，駱惠寧在「十四五」規劃宣講會上，還有一個令人印象深刻的金句：「不進則退，慢進也是退」。此話不僅暗含北京對港府的警示，也是對香港治理現狀的不悅。

《國安法》落地之後，黑暴陰霾散盡，香江風清氣正。土地房屋問題已成為本港深層次矛盾之首、社會最不穩定的因素，必須從速「拆彈」。本週三，林鄭特首將發布任內最後一份施政報告，但願她能提出多一些「實錘」舉措，少一些飄忽的願景。

回歸以來，中聯辦雖在香港管治力量中扮演關鍵角色，但大致上「隱形」，因為需要恪守「港人治港，高度自治」原則。但此原則有一個前提，就是特區管治隊伍要有心有力，有擔當有作為。

管理學有個概念叫「鯰魚效應」。一國兩制框架下，中聯辦無意爭做香港發展領頭羊，但至少應發揮鯰魚角色，激活管治班子的潛能及危機意識。聯想到港澳辦副主任黃柳權前不久所言「蘇州過後無艇搭」，以及中聯辦幹部深入基層常態化，北京對港府的督促之意，可謂呼之欲出。（作者為資深傳媒人）

（本文來源《思考香港》，授權中時新聞網刊登）

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