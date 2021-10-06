中國大陸近一年來大力整治經濟領域，管束「無序」的資本家和富豪毫不手軟，同時加強保護青少年和消費者。一年來挨整的私企包括互聯網平台、金融科技、網上遊戲、網約車、大數據企業、補習教育、食物外賣、加密貨幣及影視娛樂。這些私企都是20年來發展最蓬勃也最有活力的新興行業。中共要控制這些行業，避免它們如脫韁野馬般發展，威脅到經濟的有序發展與社會政治的穩定，即使付出高昂經濟代價，也要整頓、控制和收治。

這舉措震撼國內外。受整的產業哀鴻遍野，根據美國金融業的研究顯示，今年初以來，北京打擊私企，至少已使上市私企市值蒸發2.5兆美元。《經濟學人》認為，習近平對中國社會注入「新現實」，目的是打造一個新中國，改造所涉的內容和範圍極大，有如一場豪賭。這確實是一場大變革，有人擔憂是否「新文革」來了，是否將劫富濟貧？

事實上，中國的一些新興行業2、30年來野蠻成長，嚴重脫序，也擴大了貧富差距，已到非徹底整治不可的嚴峻局面。中共的大力度整治，顯示勇於改革，翻轉現狀與促使產業結構向上攀升的企圖十分明顯。在轟隆價響的「共同富裕」伴奏之下，官方採取霹靂行動，劍及履及，毫不手軟。官方雷厲風行對一些行業與領域的重手整頓，雖有偶發性因素助長，但全都是貫徹政治目標的考量，展現了勇於變革與善於進化的氣魄與格局。「共富論」一旦被懸為大政方針，即使一時之間引發會不會逆轉改革開放、鼓勵民企方向的疑慮，也不能瞻顧猶疑，只有一往直前。

中國大陸收入兩極分化十分嚴重，當然要奮力匡正，否則必然滑向金融資本主義深淵。基於此，如何控制資本無序性、壟斷性擴張，全面扶持從事實體經濟的企業，避免產業空心化發展，以此帶動就業和經濟的健全成長，並且強化國際競爭力，已被視為當前施政的重點與圭臬。為此而自我審視、糾錯、整治與更新，誠為破舊立新之所必要。

這一波大力度整治讓人懷念起20餘年前展現大魄力的朱鎔基。他在擔任副總理和總理期間的改革與施政，極其有力地改變了中國的經濟體制，解決諸多難題，開啟了各種新政，奠定了中國經濟高速持續發展的雄厚基礎。朱鎔基勇於擔當，改革雷厲風行，不僅開創了經濟發展黃金時代，而且正是今天中國再上一個新台階迫切需要的精神資產。

朱鎔基是中國經濟全面翻新的總操刀者。從清理三角債開始，再治理通貨膨脹，到分稅制改革，應對亞洲金融風暴，展開金融體制改革，從根改革國有企業，增修上千條法規以加入世貿組織，大幅削減政府經營與掌控規模，搭建中國經濟發展的新引擎，朱鎔基無一不是鐵腕以對，立竿見影，建功昭昭。

朱鎔基的氣魄促使中國經濟改革與發展快馬加鞭進行，堪稱中國快速崛起的一大功臣。坊間流傳一段關於朱鎔基名字的故事，反映其人氣魄與格局超越常人。那時候中國電腦字庫裡沒有收錄朱鎔基名的「鎔」字，有記者半開玩笑說，他能不能把名字中的「鎔」字改為「溶」字。朱鎔基大呼萬萬不可，因為「鎔」字有「鎔鑄基業」的意涵，他要為中國的富強「鎔鑄基業」，如果改成「溶」字，不就把基業給「溶」掉了？大力整治就是為了鎔鑄中國發展的新基業，唯有義無反顧，堅決邁進。