國民黨主席選後，中共總書記習近平和新選國民黨主席朱立倫的賀電及復電往來，對岸學者和智庫專家紛紛發表評論，其中不乏期許之語，如認為「國民黨應給兩岸注入正能量」、「為兩岸和平發展發揮作用」等。國民黨此刻應能感受到來自對岸長久未有的「關注」，但同時也會覺得一股「不可承受之重」的壓力。

沒有人能否認，目前的台海形勢確實非常嚴峻，這與2016年國民黨失去政權後，兩岸民、共執政當局的相互敵視有關；但真正起推波助瀾作用的是：川普上任後改變美國對中政策，使中美關係從戰略競爭，快步走向戰略對抗。美國視台灣為遏制中國崛起的一顆「棋子」，民進黨政府則希望從美國獲取安全保障。雙方各有所圖，卻因此引發北京對台灣「倚美謀獨」的指控。

從2016年民進黨再度取得執政地位開始，中共即不斷以軍機繞台、經濟杯葛和緊縮我外交活動空間，全面對台施壓，並試探美國可能作出的反應。中共此舉激發了台灣民眾的抗中情緒，且由於民、共之間沒有溝通的管道進行疏導，中國大陸民眾的反彈，就造成雙方敵意的「螺旋上升」。兩岸隨時都有因誤判而「擦槍走火」的可能。

對岸有人認為，這次國民黨主席選舉，反映了黨員的「人心思變」，我同意這個觀察；但我認為，民眾要求改變的不是兩岸現狀，而是國民黨本身。張亞中教授異軍突起，在選戰中激起一股旋風，是因為黨員群眾希望有人敢向執政當局大聲「說不」，希望領導幹部能出現新面孔、展現新氣象。換言之，張亞中的政治魁力不是來自他所強調的「論述」，而是因為他的人格特質，滿足了支持者求新、求變的需求。

此外，張亞中提出的《創造兩岸和平備忘錄》，也引起對岸一些學者的高度重視。他們強調，簽署兩岸和平協議及正式結束敵對狀態，應是國、共兩黨共同努力的目標。其實，我認為包括民進黨在內的台灣其他政黨，未來也都無法迴避這些問題。只是，它們不是台灣甚至兩岸的當務之急；外界擔心「呷緊弄破碗」，或許就是造成張亞中此次主席敗選的重要原因。

在民主國家，組織政黨的目的是取得執政地位，因為擁有執政權力，才能將政治理念落實為政策。國民黨現居在野地位，就應在憲政體制下扮演「忠誠的反對黨」角色。忠誠是對國家忠誠，而非對執政黨忠誠；反對不是「為反對而反對」，而是反對執政者推出危害國家利益的政策。選後國民黨除了應大力監督政府的中國大陸政策，避免讓兩岸危急情勢步步升高外；更應透過國共溝通平台，維持兩岸民間交流的穩定發展。

這次國民黨主席選戰，參選者都強調「九二共識」和「反台獨」的重要性，但涉及「求同存異」和「求同尊異」，以及「一中各表」和「一中同表」等概念，黨內仍有不同的詮釋。張亞中經由選戰打破了討論統一問題的禁忌，但朱立倫對此似乎避而不談。我認為，國民黨對於相關的論述，未來仍有展開辯論的必要。

基於政治現實考量，要維持兩岸和平發展的局面，目前仍須寄希望於民、共這兩個執政黨。面對即將到來的2022年，中共有「二十大」、台灣有地方選舉，雙方都應「安內」重於「攘外」；但最近雙方主管兩岸事務的部門，卻為了涉外問題而隔空交火。

中國大陸「國台辦」發言人以謀「獨」之名，發表長文嚴厲抨擊我外交部長吳釗燮，實際上是擔心台灣加入以美國為首的「國際抗中統一戰線」；我方以陸委會出面進行反擊，看似「對等」，但卻因「李代桃僵」而誤上火線。眼看這兩個本是促進兩岸和平發展的「推手」，如今竟成了兩岸從事「外交戰」的「炮手」，實在讓所有推動兩岸良性互動關係者感到痛心。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）