一樁陳年開車肇逃司法事件，考驗陳柏惟與民進黨是否力挺下去，還是快閃。

這下陳柏惟糗大了，之前已被看衰的罷免案，好不容易盼到民進黨決定介入、拉他一把，讓他看似還有轉機。但是黃姓資深媒體人在臉書爆料，掀開陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育。

或許是罪證確鑿、所以陳柏惟坦然表示，「這是事實」，並表示「那時我還不是那麼成熟」，他還說，此事或許會影響罷免案結果，但不希望對當事人及家屬造成影響。

國民黨新任發言人凌濤認為，陳柏惟這樣的失格民代，根本不用等到人民用手中的罷免票下架，自己就應該立刻請辭下台。希望陳柏惟為自己之前開車肇逃錯誤的行為負責。但3Q哥始終沒有鬆口，事實上他也不可能就此自行下台。

有民進黨不具名立委表示，看起來早年陳柏惟家境沒有很好，一個剛出社會、無家產的年輕人，要工作到早上是很辛苦的，還牽拖「不像顏寬恒不用工作」！民進黨秘書長林錫耀也公開為陳轉移焦點，林錫耀批評顏寬恆在敗選後不甘願，還傾全力投入罷免案。

民進黨黨中央不願勸退犯錯的陳柏惟，反而另外開啟烏賊戰術，蠱惑台中二選區的中間選民，這一場罷免案顯然就失焦了！

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