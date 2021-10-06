蔡英文總統接受美國《外交事務》期刊邀稿以〈台灣力爭民主之路──國際秩序變遷中的一股良善力量〉文闡述了民進黨政府在印太地區的責任以及處理兩岸關係的基本原則。蔡總統文章中所強調的「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」以及「投入必要資源強化對北京當局的了解」此兩大命題，凸顯出民進黨政府一貫的穩健路線，這是對國人的呼籲、對國際的承諾，也是對北京所遞出的善意。

首先要特別強調的是，蔡總統首次使用「得到國際支持也不冒進」一語，這是向各界宣示民進黨政府會負責任地控管風險，不踩政治紅線，不挑啟戰端，以維繫東海、南海及台海區域的和平穩定。雖然北京在蔡英文總統執政6年以來，在東海、台海和南海採取了更大規模的軍事威懾。期間又有美中戰略競爭和兩岸社會中激進武統和激進台獨的聲浪對撞。我們欣見兩岸領導人依然秉持理性與和平的立場控管區域風險。

再者也要呼應蔡總統所主張的「投入必要資源強化對北京當局的了解。」這是減少誤解、誤判，促進兩岸政府精確制定兩岸政策的必要手段。兩岸從2016年以來，官方交流和社會交流都出現斷層，加上新冠肺炎疫情，更讓兩岸之間的隔閡更深。我們欣見政府投入資源鼓勵兩岸關係研究或中國研究。期待新一波的交流對話過程，能讓兩岸社會與官方再次認識彼此、促進理解與包容，這是兩岸對話協商所必要的互信與善意基礎。

「不冒進」、「促了解」是蔡總統處理兩岸關係「承諾不變，善意不變，不會在壓力下屈服，不會走回對抗的老路」基本立場的延伸。就印太情勢而言，台灣位於第一島鏈樞紐必然處於美中戰略競爭的前線，無法自外於兩國的軍事較量與國際政經秩序主導權競爭。美中大象打架，台灣更要承擔區域和平穩定的責任，妥善防衛但盡全力避免熱衝突。

就兩岸關係而言，我們也必須認識到，兩岸生活方式差異與制度、價值信仰差異，是百年來分化發展的結果，故兩岸政治立場差異並不是短期就能解決，也不是用勝負零和方式所能解決。期待雙方能從克制不冒進、交流促了解著手，開啟兩岸關係和平穩定發展的良性循環。

（作者為前海基會董事長）