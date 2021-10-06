雙十國慶前夕，台海風雲波譎雲詭。中共軍機闖入我西南防空識別區頻率數量、雙創歷史新高。國防部承認，敵情已造成海空及防空部隊壓力，陸委會痛斥共機大量侵擾，嚴重影響到兩岸和平穩定。美國白宮罕見地連日喊話，強烈敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。台海危機，看似一觸即發。

幸而，國防部官員適時指證，以美英為首的7國艦艇，在台灣東南方公海上聯合操演，並穿越巴士海峽進入南海，引發共機大舉出海警戒、模擬實戰情境，並表態不歡迎各國軍艦在台海附近活動。國防部意在言外：共軍軍機大舉闖飛我西南防空識別區，志不在台。

幾乎同一時間，外電報導，美中高層已就拜習會進行磋商中，貿易代表戴琪也表示，將在未來幾天內與大陸國務院副總理劉鶴直接對話，避免中美貿易戰火重燃。公開場合經常放空口誤的拜登總統，也回應記者，「他和習近平都同意遵守「台灣協議」。中美衝突，雖有降緩之勢，仍須警惕，不得大意。

拜登所謂「台灣協議」，究竟指何而言？白宮請記者參考國務院發言人普萊斯3日的說法。我外交部發言人歐江安順勢指出，國務院3日發布的聲明強調，美國對台政策將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，未有改變。不過，《台灣關係法》係美國國內法，精明如習近平，絕無可能同意遵守美國國內法，更不可能同意遵守美國向台灣提出的「六項保證」。拜登無中生有「台灣協議」，歐江安順手將《台灣關係法》與「六項保證」硬塞入拜登口中，也變造了美中之間的「三公報」與「一個中國」的認知，或為未來中美台三角關係，平添若干變數。

無論如何，盱衡世局，中美衝突不能不降緩，兩強和解應屬必然。那麼，中美經貿外交僵局破解，台灣何去何從？昔日棋子會不會轉眼成棄子？往日抗中籌碼，會不會反成包袱累贅？

世局變幻，中美和解在即，台灣在兩岸關係上的立場不能始終如一，必須與時俱進，適時修正。蔡英文總統在投書美國《外交事務》專文中表示，願以開放的態度與北京當局展開對話，還強調台灣正投入大量資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助做出更精確的兩岸決策。民主即是妥協，妥協方有民主，唯有專制極權才不容妥協。台灣既以民主為傲，以維護區域安全為己任，就必須妥協各方意見與利益，彈性對外，學習和區域內最大的政經軍事實體合作，共同維護區域安全。

準此，今年的雙十國慶文告何妨聚焦兩岸關係開展新境界，摒棄空洞的文青宣言，改以條件式子句，積極提議，重啟兩岸對話？甚且化被動為主動，拆除中美衝突的引信，為區域和平穩定做出積極貢獻。一、表明台灣願意信守遵行海峽兩岸間已簽署的23項協議，並呼籲雙方就參加CPTPP一案，先行會商。二、反對美英出售核子潛艦技術予澳洲，呼籲各國停止在印度太平洋地區進行軍備競賽。三、宣示兩岸同文同種，中華民族雅愛和平，台灣永不與周邊國家為敵，並願與中國大陸和平共存、和平交流、和平競爭，藉和平競爭決定兩岸融合。四、視兩岸融冰幅度與進度，凍結對美軍購金額及種類數量。

兩岸關係，實為中美衝突、區域和平的重中之重。上述建議，不妨舉一反三，台灣未嘗不能化被動為主動，在中美和解曙光初露之際，拿回兩岸和平發展的主動權。

（作者為資深媒體人）