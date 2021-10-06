這一波新冠疫苗的大量接種過程中，短時間內就出現多起接種錯誤的醫療事故。例如恩主公醫院打了原液，大里仁愛醫院一次疫苗分成兩次打，這兩天又發生國泰醫院有2000人可能被打錯疫苗而不自知。

這麼多的打錯疫苗事件，加上前一陣子有診所將接種疫苗的人誤申報了健保費用，而遭到健保局追討，也是因為不了解接種疫苗的人能不能申報健保看診。都顯示醫療體系的人對於疫苗接種的相關事宜不熟悉，沒有事先培訓就貿然執行大量接種任務，肯定會出現問題。

但事情並沒有這麼單純，因為醫療院所是看顧病人的場所，給病人施打的是藥物。疫苗是正常人用的，屬於預防醫學的範疇，必須在公共衛生單位接種。治療單位對於疫苗接種屬於輔助角色，協助一些病人評估是否能接種疫苗，及接種疫苗時該注意的事項。這樣的制度，中外皆然，所以看到美國可以在賣場接種疫苗，台灣也多的是在廟口接種疫苗的案例。唯有這次新冠疫苗，指揮中心才特別安排以醫院接種為主，公衛接種為輔。以為就會更加高大上，想不到出了更多錯。

這次例外的安排源自於指揮中心最早鎖定購買的疫苗是BNT，可以說BNT是台灣進口疫苗的原配。但它又特別嬌嫩，需要特殊的冷鏈，指揮中心就特別安排了以醫院為中心的保存與接種新政策。雖然後來兩造還是鬧翻了，指揮中心也另娶了AZ姑娘，為BNT設計的新房也被「鳩巢鵲占」，這就是台灣這次為什麼怪裡怪氣的對一個應該大眾接種的疫苗，竟然選用小眾單位負責接種的原因。

更扯的是，疫苗接種單位雖然改到以健保系統的醫院為主，但疫苗的調度依然在公衛系統中。造成國人要打疫苗，必須兩次預約，第一次預約進貨，第二次預約到貨。兩個系統聯結出了問題，就會出現國泰醫院的狀況，明明預約莫德那，打的卻是高端。加上大量接種，沒有落實「三讀五對」，一旦打錯就錯一堆人。而且因為是雙盲，大家不校對、也不口頭詢問，打方及被打方都不知道。好在新冠疫苗是可以彼此混打的，否則還不知要重傷到什麼地步。這次事件根本就是自始至終所有疫苗錯誤政策的總結。和先前的「校正回歸」是整個傳染病通報系統的錯誤總結是一樣的。

指揮中心的專家都是醫學中心的人，對於這次疫苗的接種單位轉換深具信心，總認為醫院絕對優於公衛單位。但事實告訴我們，當醫護人員被誤用到自己不熟悉的領域時，若不作好事前培訓，一定會出錯。恩主公及台中仁愛醫院打錯疫苗劑量，就是倉促上陣的結果。

公共衛生是一門高深的學問，衛福部內都是一些半路出家的醫療人才在領導，腦子裡想的是病人，管的卻是正常人時，出台的就是以病人為中心的公衛政策。衛福部內著實應該要有些醫療與公衛的橋接人才，而不只是連對免疫橋接都一知半解的嘴炮天才。

（作者為中華民國防疫學會理事長）