前總統府發言人丁允恭。(圖／資料照)

丁允恭酒駕肇事，檢察官予以不起訴處分，完全違背實務標準，是很明顯的縱放。跟丁允恭情形類似的個案，桃園法官判有罪，丁允恭卻連起訴都沒有，難道是要說，想酒駕，先加入民進黨？

今年2月，桃園趙姓民眾，酒測值0.24毫克肇事，雖未達0.25毫克門檻，也通過警方的測試觀察，情形跟丁允恭一模一樣。但是桃園檢察官依然予以起訴，法院並且判決有罪。（110年度壢原交簡字第161號刑事判決）

判決有罪的理由有兩點，第一點是法官認為：「酒測值必須要以公式回推到駕駛時的酒精濃度」。簡言之，「酒測的時間點」與「駕駛的時間點」有時間上的落差，是否超過0.25毫克門檻，要以公式回推到駕駛的時間點，來判斷是否符合刑185-3條第一項第一款：「吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克」。

第二個理由是，測試觀察只能檢驗駕駛控操能力，「未及於駕駛中應有之注意力」。如果肇事的原因來自於注意力不足，那麼同樣構成刑185-3條第一項第二款：「服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛」。依據目前實務公式，飲酒者每小時的酒精代謝率是（每公升）0.0628毫克，而丁允恭的酒測值是0.23毫克。換句話說，只要丁允恭是在開始駕駛後的19分鐘後酒測，依據公式回推，他在開車時的酒精濃度就會超過0.25毫克，而構成公共危險罪。

從丁允恭開車上路，到發生車禍，再到警方到達現場、實施酒測，會沒有19分鐘嗎；這樣的案子檢察官「不起訴」，這不是縱放，什麼是縱放？

再者，既然丁允恭是「未注意車前狀況，碰撞前車」，顯然他的肇事原因是注意力不足，而非「駕駛控操能力」，不能因為他通過觀察測試，就說他可以「安全駕駛」。

當然，這不是說丁允恭一定有罪，只是根據其他案件的標準，至少達到起訴的門檻。桃園的類似案件被法官判有罪，丁允恭卻直接不起訴，連讓法官裁判的機會都沒有，司法如此赤裸裸的雙重標準，除了「黨證」，有其他的理由可以解釋嗎？

柯建銘的兒子收到大麻包裹，檢察官說：「用本名收件，表示沒有犯意」，不起訴處分。丁怡銘誣指牛肉麵店使用「萊牛」，檢察官說，「萊牛是說吃的飼料有萊劑，不是說肉品有萊劑殘留」，不起訴處分。再加上丁允恭這一件，現在檢察官的公信力，已經瓜田李下了。

當前的司法環境，檢察官要「入人於罪」是有點勉強的，因為法官還有基本的獨立性，檢察官頂多是濫行起訴騷擾被告，就像馬英九身上的三百個案子。但檢察官的確有能力「縱放犯罪」，只要檢察官不起訴、緩起訴，法院連審判的機會都沒有，被告完全可以逍遙法外。

請大家用膝蓋想一下，檢察官歸檢察長「指揮監督」，而檢察長則受法務部長派任，然後法務部長是由蔡英文、蘇貞昌任命……這樣一條鞭的權力結構下，檢察官「獨立」得起來嗎？這也就難怪柯建銘、邱太三關說檢察長，是那麼輕而易舉了。不要說一般人民，檢察官們對於這樣的環境，自己看得下去嗎？

（作者為政治幕僚）

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