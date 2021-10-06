中央流行疫情指揮中心6日公布新增5例境外移入新冠肺炎病例，本土病例則連續7天加零。隨著疫情趨緩，餐飲及戴口罩等防疫措施也逐步放寬，只是放寬標準莫衷一是，唯一標準就是陳時中說了算，民眾既無奈又無所適從！

最離譜的鬆綁規定就是「戶外空曠」地區的定義，陳時中在立法院答詢表示，在山林、海濱等空曠處，如能維持社交距離，就可以不用戴口罩。陳時中說法含糊不清，說穿了這鬆綁規定起因行政院政務委員張景森在個人臉書曝光他與陳時中的對話，「登山不用全程戴口罩」，指揮中心就突然大轉彎宣布空曠處不必戴口罩。

所謂戶外空曠處，又不包括在公園或河濱散步，因陳時中說這些處所人流較多。換句話說，民眾在偌大的大安森林公園散步，如果沒戴上口罩還是會被罰，誰叫你沒跟張景森一起散步，只要跟張政委走在一起，陳時中的防疫答案就會變成不需要戴口罩。

餐飲鬆綁規定同樣隨興規範，因餐廳生意大受影響，行政院長蘇貞昌一句可適度調整，陳時中就宣布餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席也可以敬酒。餐飲鬆綁皆大歡喜，只是完全不符合戶外仍需戴口罩防疫邏輯，因用餐一定得張開口、在公園散步不張開口卻得一直戴口罩，這種神邏輯都是陳時中說了算！

陳時中是有史以來權力最大的衛福部長，如果他有心做好防疫規畫、超前部署採購充足疫苗，國人即使天天戴口罩，也能忍受生活上的不便。

然而，陳時中滿腦子政治防疫，所謂的滾動調整沒有科學根據，防疫標準每天變來變去，記者會已淪為政治秀，難怪立委譏諷可以申請金氏世界紀錄了。