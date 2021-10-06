電玩裡有一句話：「好戰者的鎧甲，不是每個坦克英雄都適合」，10月1日大陸國慶長假，解放軍並未休假，而在台海練兵。自10月1日起連續5天，總共出動150架次飛入台灣西南空域，尤其4日出動多達56架次，架次之多、規模之大、威脅性之高，都創下紀錄。共機頻繁出入台海，到底是因台灣好戰，還是中共好戰，恐怕是灰色地帶，沒人能夠認知清楚。

台灣和大陸誰好戰

說台灣好戰嘛！蔡英文總統警告說：「若台灣淪陷，將是區域和平以及民主聯盟體系的災難」。外交部長吳釗燮更宣稱「我們已經準備迎戰」；國防部長邱國正也說：「解放軍軍機確實給台灣海軍、空軍造成很大壓力，但是，這個壓力也是督促國軍做好戰備準備的助力」。看來台灣是「迎戰」的一方，做好「備戰」應是職責所在。

可是，國台辦點名痛批外交部長吳釗燮是「秋後的螞蚱」，不過是「蒼蠅嗡嗡叫」。這句引用毛澤東在1963年用來譴責美蘇的詞〈滿江紅〉，指稱「台獨的各種言論都像蒼蠅幾聲淒厲，幾聲抽泣」，顯然國台辦認為吳釗燮才是最大挑釁者，也是引來共機屢創新高擾台的始作俑者。

即使這樣，吳釗燮的部長位子卻不為所動，從蔡英文第一任，接連斷交不用負責下台，現在惹得中共點名批判，並沒有讓他如坐針氈，反而位子越坐越穩。看來蔡英文需要的就是這樣一位不穿鎧甲的「好戰者」，他越奮戰，民進黨執政權力就越穩，所有執政不力、疫苗缺漏，都可以不用負責，難怪外界都認為大陸是民進黨執政的「保駕護航」。所以，共機飛來再多，民進黨就是不怕天、不怕地，怎可能會怕中共的戰機？

如果說中共是「好戰者」，那麼據南海戰略態勢感知宣稱，10月4日，哨兵衛星捕獲英國海軍伊莉莎白女王號航母經巴士海峽進入南海，一同出現在巴士海峽的還有美海軍卡爾‧文森號航母的CMV-22B艦載運輸機，推測卡爾‧文森號或已一同進入南海活動。

另外，日本海上自衛隊在推特上公布的照片顯示，有超過17艘水面各式艦艇參加沖繩地區的演習，其中照片最前方並列的是英國伊莉莎白女王號和日本準航母伊勢號。而在2艦略後外側，則是美軍航空母艦卡爾‧文森號、雷根號。在艦群後方則是3艘航母打擊群的驅逐艦、護衛艦、補給船艦以及日本、紐西蘭、加拿大所加入的艦船。

共機擾台始作俑者

美英日等國組合的「六國聯軍」在東亞進行聯合軍演，好戰者是美方還是中方，自有判斷。一般的判斷，共機大舉出動，主要因素有四：第一，只要有航母穿越巴士海峽，共軍都以軍事回應。第二，共軍機艦繞台已成常態，目地是形成對台包圍態勢。第三，來襲共機包括反潛機、預警機、轟炸機與戰鬥機，所採取的是攻擊航母陣形。第四，共機來襲是「消耗戰」的實踐。

除了外有多國航艦在鄰近進行演習，此岸又有吳釗燮不斷叫戰，解放軍不得不把這筆帳跟台灣一起算。頻繁出動戰機擾台，對解放軍來說，不僅是直接對台，還間接對上美國。綜合解放軍戰機演練的成果，有幾項：第一，把6國17艘軍艦當作免費的演練對象，從中磨練打擊航母的戰術、戰法，這種機會不是常常有。第二，震懾台獨、並驚擾國軍戰備整備。第三，消耗國軍戰力。第四，麻痹國軍抵抗意志。

這可說是一石好幾鳥，西方兵聖克勞塞維茲說戰爭有三大目標：屈服敵人抵抗意志、解除敵人武裝、佔領敵人領土。現在共機頻繁進出台灣西南空域，還只是第一階段，接下來兩個階段的目標解放軍還沒使用，他們最大的目標還是希望「不戰而屈人之兵」，所以一再希望兩岸能夠和平統一，但是民進黨不想「統一」，於是等於不想和平，那就得「準備迎戰」，這應該是吳釗燮的邏輯。

不管吳釗燮穿上「好戰者的鎧甲」，是成為捍衛台獨的「坦克英雄」，或中共眼中「秋後的螞蚱」、「嗡嗡叫的蒼蠅」，最終可能都要台灣人民付出代價。要問的是，多少台灣人民願意為成就這位「台獨英雄」的功名而陪葬，吳釗燮算過沒有？