徐蚌會戰中的國民黨軍隊（摘自網路）

黃維兵團之被殲

黃維兵團轄4個軍（第10、第14、第18、第85軍），均為中央嫡系部隊，編制、裝備、訓練、作戰經驗均佳，尤以第18軍為最，該軍是陳誠的起家部隊。除第85軍屬湯恩伯系統外，其餘3個軍都是以第18軍為基幹擴展的。一向擔負戰場重要任務。

該兵團原駐防河南郾城，奉命東進馳援，目標指向安徽之固鎮。唯以行程中所經路線為黃泛區，淮河支流交叉，沼澤遍布，事前缺乏架設橋梁之準備，全賴逐步搭架，逐段跋涉，遂致延誤時日，固鎮先為共軍捷足而得，只得向東北方向進行，於11月18日抵達蒙城東北之雙堆集，為共軍所圍。

在黃維兵團尚未抵達蒙城前，中共軍委即指示劉伯承等，要他們以中野6個縱隊及地方兵團之全力對付之。迨黃維兵團抵達雙堆集後，黃於12月4日電蔣報告戰況曰：

連日匪軍掘壕，迫近陣地，縮小包圍圈，入晚向我陣地猛撲，本（支）日發現其砲兵陣地，羅列於我4周，預料本晚起，恐有主要決戰。

同日，中共中央軍委電稱：「黃維實力被殲已近半數，據黃維自己表示；33個團中被殲已達16個團，尚餘17個團。」至16日，黃兵團全部被殲。中共中央於18日祝賀淮海戰役第二階段大捷電曰：

自11月23日至12月17日止，你們（指中野、華野）解放了戰略要地徐州；全部殲滅了國民黨最精銳兵團之一的黃維匪部第12兵團4個軍，10個師及1個快速縱隊；生俘該兵團正副司令黃維、吳紹周；爭取得了黃維兵團之110師廖運周部起義。

12月16日，蔣於朝課後，連接黃維兵團突圍報告，又據空軍偵察，只見雙堆集火光燭天，而不見人跡，亦不見黃兵團之行動。蓋黃兵團昨晚以彈盡糧絕，據點均陷，乃分途突圍。除第14軍軍長熊綬春成仁，胡璉副司令官負傷脫險至蚌埠，及第10軍突圍歸來官兵約3千人與各軍傷患數千人外，餘如兵團司令官黃維、第18軍軍長楊伯濤、第85軍軍長吳紹周、第10軍軍長覃道善等，均下落不明。

綜計該兵團自11月24日起，於雙堆集附近與共軍開始戰鬥，至12月15日止，為時20餘日，平均每日殲敵3千餘人，總數不下10萬人。惟我軍損失亦甚重大也。

19日，蔣聞黃維兵團諸將領為共所俘，有感而記之曰：「據匪廣播稱：我黃維司令官與吳紹周、楊伯濤各軍師長，皆已被俘云。此息果確，則腐敗無能之將領，又為淘汰一部矣，其足惜乎，抑可悲乎。」蓋蔣之意：「不成功，便成仁」。

邱清泉、李彌、孫元良兵團被殲

邱清泉、李彌、孫元良3個兵團計統轄10個軍，邱兵團5個軍，李兵團3個軍，孫兵團2個軍。

自黃伯韜兵團被殲，黃維兵團被圍於雙堆集後，津浦線南段已斷，徐州已形孤立，後方連絡中斷，補給困難，國防部決定放棄徐州，向南突圍，轉守淮河，掩護南京。由杜聿明副總司令率領此3個兵團於11月30日撤離徐州，向西南挺進，期於永城之線與黃維、李延年的兵團會師，夾擊共軍。

徐蚌會戰中的國民黨軍隊（摘自網路）

杜率各兵團撤出徐州之行動，毛澤東瞭如指掌，當即指示劉、陳、鄧說：

本日（11月30日）夜晚至次日（12月1日）凌晨，杜聿明率邱清泉、李彌、孫元良3個兵團撤離徐州，向西南逃跑。從本日夜晚起，華東野戰軍立即以4個縱隊展開平行追擊，以3個縱隊尾追，以集結在宿縣地區的3個縱隊向西北迎頭攔擊，渤海縱隊進入徐州守備。

杜電蔣報告部隊進行情況：每日夜行軍百里（華里）以上，2日晚以部隊零散，停止整頓一晚。3日繼續攻擊前進，則四面皆敵。是日，邱、李兩兵團之攻擊，有空軍及戰車協助，經極大之努力，雖獲占領數村落，然犧牲頗大，而共軍之四面包圍，遂以形成。至12月7日，第13兵團李彌電稱：率部自11月30日起，已轉戰6晝夜，5日夜起，敵以6個縱隊不斷向我猛撲。6日午後，因孫元良兵團轉移，整個戰局頓行不利。

此時3個兵團被圍於陳官莊地區，截至6日晨，杜召集各兵團司令會商，決定各兵團以軍或師為單位，作輻射式的突圍，於夜間候令行動。議甫定，忽報孫元良兵團被敵突破，已成混亂狀態。

邱清泉主張拚戰到底，遂罷突圍之議。入晚，孫兵團未與邱、李兵團聯絡，逕自突圍，為共軍所截擊。孫逃走，部隊被殲。孫於次年（1949）1月3日，僅率官兵百餘人逃至駐馬店。孫兵團之兩個軍，原屬其叔孫震之川軍，無戰鬥力也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】