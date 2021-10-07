華商韜略》全球雲戰爭，未來靠什麼勝出？（張靜波）

天津港，世界前十港口，年集裝箱吞吐量2000萬箱。

幾年前，這裡要制定一個港口計劃，耗時耗力。如今，在智能雲端平台的幫助下，不但可通盤考慮千萬級變量，計劃速度也提升了100倍以上。

像天津港這樣的故事，每天都在全球千行百業上演。它們的改變，得益於一場波及全球的雲端計算革命。

撬動這場革命的關鍵力量，來自全球五朵雲。

國際研究機構Gartner的數據顯示，2020年全球雲端計算IaaS（基礎設施即服務）市場，亞馬遜以40.8%的市場份額，高居榜首。

其次，是微軟、阿里、谷歌和華為。

與幾年前，主要是互聯網、金融企業在用雲不同，如今，越來越多的傳統行業，也加入到這個行列。

因為數字化時代，企業的生存哲學已經從大魚吃小魚，變成快魚吃慢魚。

FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google首字母合稱），當今世界最具統治力的五大科技企業，無一不以擁抱雲端計算、加速業務創新著稱。

過去三年，全球8300家標桿企業中，全面擁抱雲端計算等數字化技術的前10%企業，比後25%企業，營收增速快5倍！

強烈的反差，刺激越來越多的傳統企業，加速擁抱雲端計算。2020年的新冠疫情，更是加速了這一進程。

伴隨這一進程，全球雲產業的格局正發生悄然改變，公有雲端不再一家獨大，安全、靈活、低成本的混合雲成為許多上雲企業的首選。

2006年，當安迪•賈西帶領57個人，創建亞馬遜雲端計算部門，即後來的AWS時，雲端計算還只是亞馬遜內部的一個小項目，技術並不成熟。

之後，微軟、谷歌、阿里等紛紛入場，雲端計算進入漫長的市場培育期。

直到2013年以後，以容器、微服務、DevOps等為代表，雲原生技術的不斷普及，將雲端計算帶進了技術爆發期。

在此期間，華為入局，最終奠定了全球五朵雲的格局。

在這五朵雲裡，亞馬遜作為最早的拓荒者，依托電商基因，建成了全球最全面、應用最廣泛的AWS雲平台。

除此之外，亞馬遜還擁有龐大的全球數據中心網絡。

微軟則將Windows、Office等軟件，重新用於雲，以Azure實現了自己的飛躍。

Azure的優勢在於：在全球，有如此多的企業，部署了微軟的軟件，它們之間結成了一種長期穩定的關係。

谷歌雖然與政企客戶沒有傳統關係，但其在大數據、人工智能（AI）上的優勢，幫助它在全球五朵雲中謀得一席。

阿里跟亞馬遜一樣，是電商出身，對雲端計算有著天然的需求。也因此，阿里雲成為大陆國內佈局最早也是服務最全面的雲廠商。

與上述四強相比，華為雲雖然入局晚，但技術研發早在2010年就開始。

憑借十年來的厚積薄發，華為雲打造了強大的軟、硬件全棧能力，既有AWS的廣度，又有在AI技術上與谷歌匹敵的深度。

再加上30年深耕政企客戶的經驗，使其迅速躋身全球五朵雲之一，而且是成長最快的雲。

華為雲的崛起，反映了全球雲產業的一大趨勢：

經過漫長的市場培育和技術突破期，全球雲產業正進入全面爆發期。

過去，限於技術，企業上雲成本高、應用少，積極性不高。如今，雲原生技術不但降低了企業上雲成本，更能支撐它們的各種業務創新需求。

雲服務的可用場景，一下子被無限放大。

市場和技術一旦確定，剩下來比拚的，就是誰家的服務更好。從這個意義上講，全球雲產業已告別跑馬圈地，進入比拚服務的時代。

在雲端計算的早期，企業的應用場景需求相對簡單，以亞馬遜和阿里為例，一開始主要是為了滿足自有電商平台的需求。

之後，再將冗余的計算資源，以雲的方式開放給外部。

在這個過程中，亞馬遜和阿里經受了無數次電商大促的流量衝擊，最終成就了強大的雲端計算實力。

然而，隨著金融、製造、建築、零售等各行各業，乃至政府上雲需求的不斷湧現，雲端計算面臨的場景越來越複雜和多樣化。

不同的行業，有不同的應用場景需求。同一行業，不同企業的數字化階段，也各不相同。

面對這些複雜的需求，光靠技術和敲代碼是搞不定的，必須深入產業，精耕細作。政企客戶需要的是更懂產業的合作夥伴。

華為雲近年來的崛起，很大程度上，正得益於對產業的理解。

作為硬件廠商出身，華為雲被認為缺乏互聯網基因，一開始並不被看好。但恰恰是這種to B基因，讓它有了扎根產業30年的積累。

阿里雲、騰訊雲顯然也意識到了這個問題。

最近幾年，它們不約而同針對政企市場做了組織升級，將服務團隊下沉到行業和區域，並對行業進行了細分。

下沉的目的，是為了更好地理解行業需求，以便於精耕細作。

傳統企業上雲面臨的一大難題是，數字化水平低、複雜的遺留IT系統，使得單一的公有雲方案很難契合企業的需求。

在這種情況下，混合雲/多雲成為大勢所趨。

在雲原生早期，容器等技術滿足了這種跨平台搭建混合雲/多雲的需求。但當雲端計算進入深水區，政企上雲有了更精細化的需求。

不同場景、不同業務，對雲端計算的需求也不同。比如，自動駕駛需要低延遲，直播、遊戲等需要大流量。

滿足這些個性化需求，光靠一朵中心雲，還遠遠不夠。分佈式雲，由此應運而生。

在華為全聯接2021大會上，華為雲發佈業界首個分佈式雲原生產品——UCS，將雲原生帶進2.0時代。

分佈式雲實現了讓不同的業務，上不同的雲。

這些分佈在不同地域的雲，通過華為雲擎天架構，可做到跨雲、跨地域統一協同治理，真正實現全球一朵雲。

上雲只是第一步，在雲上開發各種應用，才是政企上雲的最初動力。

但對傳統行業來講，從零開始敲代碼是一個棘手的問題。為了降低門檻，雲廠商開始提供一種像樂高一樣零代碼搭建應用的方式。

比如，華為雲將自身及夥伴多年來積累的行業經驗，以套件（Kits）的方式沉澱在平台上，供開發者調用。

這就是在華為全聯接2021大會上，新上線的開天aPaaS（應用程序平台即服務）。

目前，華為雲開天aPaaS已構築了互聯網、醫療、汽車、金融、工業等多領域能力。

在上海，鳴鑼影業就基於開天aPaaS，重構了影視製作流程，極大地降低了成本，縮短了週期。

業務上雲，只是傳統行業擁抱雲端計算的初級目標，它們更渴望在雲上生長，創新業務。尤其是，隨著5G、AI、物聯網等技術的普及，這種需求更迫切。

未來的雲端計算，在與5G、AI融合之後，將變得更加智能化。

但這同時，也對雲廠商的技術能力提出更高的要求。谷歌近年來在雲市場上的崛起，就離不開其在AI技術上積累的優勢。

在大陆，以BAT為首的互聯網公司，也在AI技術上大力押注。尤其是百度，更在自動駕駛等領域取得突破。

華為則在技術上更加均衡，擁有從雲底座、芯片到操作系統、算法、學習框架等全棧AI能力，能夠為行業客戶提供更廣泛的場景解決方案。

除了技術，生態也是業務創新的助推器。

亞馬遜河雖然不如尼羅河長，但由於支流覆蓋面極廣，其整個生態的活力和豐富程度遠大於尼羅河。

同樣的道理，龐大的生態也為上雲政企的業務創新提供了強有力的基礎。

在剛剛結束的2021華為全聯接大會上，華為雲宣佈將聚焦行業典型的應用雲化需求，並會在四個方面進一步加大投入：

第一，服務好千萬開發者，加大開發者工具鏈投入，通過增強IDE和零低碼協同，提升開發者體驗；

第二，開放創新華為雲開天aPaaS平台能力，將華為自身數字化轉型的經驗開放為雲上服務，聯合夥伴共建行業aPaaS；

第三，聚合千行百業的應用SaaS（軟件即服務），持續投入資金和技術力量，幫助夥伴做好應用開發、上雲遷移與持續運營，加速雲原生與SaaS轉型；

第四，構建極致的應用分發、購買與服務體驗，打造最佳企業應用分發平台。目前華為雲已為上海城市數字治理應用市場提供支持，助力城市數字化轉型。

同時，華為雲還在上半年提出「云云協同」策略。

基於此，未來華為終端雲的9億+終端用戶，連同to C的商業生態都將與華為雲協同，共同服務好客戶。這意味著，開發者和夥伴可以在華為雲上開發移動應用，並一鍵上架到華為應用商店。目前，華為雲開天aPaaS已開放支付、搜索、瀏覽、地圖、廣告五個數字業務根引擎。

與此同時，華為雲已聚合超過230萬開發者、1.4萬多咨詢夥伴、6000多技術夥伴、雲市場商品超過4500個，成為互聯網公司和政企客戶數字化轉型的重要平台。

過去十幾年，全球雲產業已經從最初的一株小苗，成長為一棵蒼天大樹。

根據IDC的統計，2020年，全球雲端計算（包括SaaS、PaaS和IaaS）市場總收入達3120億美元，且還在以兩位數的速度增長。

在這迅猛增長的數據背後，是傳統行業不斷擁抱雲端計算，並推升雲廠商的業績增長。

亞馬遜曾長期陷入虧損，但近年來，隨著雲端計算的爆發，其業績漂亮轉身。2020年，僅AWS就為其貢獻了130億美元的營業利潤。

微軟同樣借助Azure雲端計算業務，走出了業績瓶頸，實現二次增長。

在中國，最早佈局雲端計算產業的阿里雲，也在2021年迎來雲業務的首次盈利。

這些令人振奮的消息，標誌著全球雲產業即將進入全面收穫期，但這同時也意味著，整個產業即將進入白刃戰階段。

隨著政企上雲進入深水區，雲廠商們比拚的不再是誰更財大氣粗，而是誰擁有更強的針對不同行業、不同場景、不同業務的精細化服務能力。

從這個意義上來講，全球雲產業大局未定。

過去十年，以阿里、騰訊為代表的互聯網雲廠商，佔得先機，它們也因此率先享受到了巨大的紅利。

但華為雲厚積薄發，也在迎頭趕上，並制定了一個宏偉的計劃。

在2021華為全聯接大會上，華為雲CEO張平安做了「深耕數字化，一切皆服務」的主題演講。

會上，張平安表示：「華為前三十年重塑了世界的聯接，未來三十年，我們將構建智能世界的雲底座。」

具體來說，就是要做到「一切皆服務」（XaaS），即：

基礎設施即服務，讓業務全球可達；技術即服務，讓創新觸手可及；經驗即服務，讓優秀得以複製。

XaaS也是所有雲廠商的夢想。

這些年，包括AWS、谷歌、阿里、華為在內，全球雲廠商都在這一夢想的激勵下，不斷將雲技術帶給千行百業。

它們也因此改變了產業、城市乃至國家的面貌。

比如，天津港採用華為雲天籌AI求解器，實現資源調度最大化，大幅提升了港口轉運效率和作業效率。

西安交通大學第一附屬醫院採用華為雲「盤古藥物分子大模型」，設計出全新的廣譜抗菌藥物。

在杭州、深圳、北京等城市，因為有了阿里雲、騰訊雲、華為雲，整個城市的交通、市政管理等變得更加高效、智能。

中國巨大的市場為雲廠商提供了廣闊的空間。

儘管目前來看，亞馬遜和微軟依舊牢牢佔據第一陣營。但放眼未來，中國的阿里、騰訊和華為，都有希望向前挺進。

相較之下，厚積薄發且當下增長迅猛的華為雲，似乎未來更加可期。

不管誰最終在這場全球雲戰爭中笑到最後，都將極大地提升整個社會的數字化和智能化水平。

（本文來源：華商韜略公眾號，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※