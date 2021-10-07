一所學校的溫暖，不僅來自人與人的相處，也來自同學們對待校內動物的態度。

復旦大學自修室中庭出現了四隻流浪貓，圖書館發出告示「出於人道主義，暫不驅逐」。

北京大學為了規範校園，給每隻校內小貓都取了名字，還錄入了信息和關係網。

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校園內時常出沒的貓貓已成為同學們朝夕相處的「家人」。

不過，與大陸高校內軟萌的「校貓「不同，在台灣的校園裡，大家認為貓貓自主生活的能力更強，不太需要人類的照顧。而狗狗和人的互動會多一些，也更需要人類的幫助和統一管理，因此在校園裡擁有更多的關注。

你有沒有眼熟校園裡常出現的那幾隻狗狗，有沒有路過校門口的時候拿出準備好的火腿腸餵它，有沒有自己偷偷給狗狗起專屬名稱。

校園內隨處可見陪著同學們上課下課的狗狗們，看著我們吃飯學習。一時判斷不出，自己和狗狗誰在學校待的時間更久，但是明顯它們更融入在這個環境中。

狗狗在學校大多數都被稱作「校犬」，感覺這個詞是一種身份的象徵，也給了狗狗一種歸屬感，會不會校犬也會跟校外的流浪狗說：「別進來搗亂，這個學校我罩著！」

而且台灣各個高校也都有照顧校犬的相應社團，比如中央大學的「汪汪社」，靜宜大學的社團則叫「尊重生命社」，清華大學的「關懷生命社」，名字各不相同，但都以服務校園內狗狗等動物為社團初衷。

靜宜大學的阿韙養狗經驗豐富，在姐姐的影響下家裡接連不斷收養過幾隻流浪狗，父母也比較寬容，從小在狗狗的陪伴下長大。在學校加入了尊生社，主動負責照顧校內流浪狗。

因為有養狗的經驗，知道狗狗的喜好，阿韙比別人更快的和狗狗熟絡起來，狗狗帶來的成就感和溫暖是阿韙堅持關注流浪狗的原因。

而來自中央大學汪汪社的妍希，爸爸媽媽不太喜歡貓貓狗狗，在家裡沒機會養狗，汪汪社剛好為她提供了接觸狗狗的機會。這樣的體驗也讓妍希重新看到了養寵物這件事情的背後，更多的應該是責任，而不是停留在動物表面的可愛和有趣上。

如何成為有項圈的校犬

與其說是學校選擇了它，不如說是它選擇了我們...

據妍希介紹，凡是出現在中央大學周圍的狗狗都有機會成為校犬，學校對於養多少只流浪狗並沒有限制，但是還是要考慮自身的經費是否能夠承擔得起狗狗們的日常所需。

在狗狗成為「校浪」之前，汪汪社的社員會先對它們進行檢查，觀察他們個性是否親人、有沒有結紮過，也會帶去醫院檢查體內有沒有晶片、身上有沒有寄生蟲等等。

如果沒有太大問題，通常都會將其收容在校園內。

汪汪社收容的狗狗，公狗會帶藍色的布項圈，母狗帶紅色的布項圈，項圈上有社員的聯繫方式。

靜宜大學的尊生社則會在校內張貼海報，告訴大家校犬的名字與社團聯繫方式，讓大家有需要第一時間聯絡他們。

社團成員也會主動向同學們宣傳愛護狗狗的相關知識。舉辦講座，幫助社員學會如何跟狗狗互動，如何照顧狗狗。

困境：經費如何解決？

靠著愛心支撐下去的社團，也要面臨最實際的問題，經費不足是這些愛心社團所面臨的最主要的困難。

平常帶狗狗看病、買藥、買狗糧、打疫苗等事項都需要經費支出。因為校內條件有限，沒辦法給到年老的狗狗最專業體貼的照顧，汪汪社也會將一些年長的狗狗送去另外的寵物機構，同樣是一筆不小的支出。

社團經費來源大多包括學校申請、公開集資、校外捐助、社員自行負擔幾種途徑。

靜宜大學每學期都會召開社團爭取經費的會議，阿韙表示「基於個人興趣成立的社團，也很難判斷那一個比較重要，哪一個需要更多經費，即使尊重生命社也不例外」。

不過有一年，社團以打疫苗為由多申請到了3000塊錢，理由是「不僅可以保護到校犬，還能保護校內學生」。

但從動物疫苗的花費來看，其實不算多，依然需要社員自行負擔一部分。

汪汪社每學期大概能從學校領到兩三萬台幣的社團經費，為社團日常運營提供了基本保障，但有時也會令他們煩惱。

中央大學坐落在山上，校園面積大，路上常常有機動車出沒。有些流浪狗有追車的壞習慣，給學生造成困擾。

汪汪社也因此屢屢遭到學生投訴，因為他們拿了學校的經費，又負責照顧校內狗狗的飲食起居，所以當意外情況發生時，他們理所應當變成了應當解決問題的人。

妍希與其他社員只好將這些愛追車的狗狗單獨安置，盡量不與校內其他同學接觸。

日常：溫暖與痛苦並存

校內的流浪狗不同於家養寵物狗，通常脾氣比較大，不是特別好管理。但社員們朝夕相處的陪伴也與他們結下了深厚的感情。

靜宜大學有一隻叫做姆姆的狗狗，經常在男生宿舍附近晃來晃去，因為阿韙餵過它，每次在路上遇見都會與阿韙打招呼，跑過來聞他的手。

「它躺著的時候也會允許你摸它，因為一般狗狗不熟是不給摸的，彼此之間信賴度夠高，它才會允許這樣。」

中央大學校內有一隻白底黑點的狗狗，在學校呆了八九年了，社員們都喊她點點奶奶。

有天早晨，陪同學們上完早八的點點正像往常一樣過馬路，可沒想到被校外車輛轉彎時不幸撞到，掙扎著走了幾步之後又倒下了。

社團同學緊急趕往現場並送往動物醫院，但因為傷勢過於嚴重，到醫院時已回天乏術。

汪汪社的同學們在學校內的小禮堂為點點舉辦了小型追思會，妍希哽咽地說道「大家蠻難過的，以後就沒有辦法看到它陪大家上課了。」

我們更希望學校是橋樑

儘管對於很多高校來說，校犬已經成為學校內不可或缺的一員。但社員們還是更願意為校犬尋找幸福的家庭。

「畢竟學生也是一屆一屆的在換，我們在這個學校裡面待最多只能待4年，但是狗狗可能還有更長的餘生，所以還是更穩定一點的生活對他們比較好。」妍希這樣解釋。

近期受疫情影響，人們大部分時間待在家裡，因此更渴望寵物的陪伴。

妍希也常常接到電話，說狗狗好可愛，很想要領養。但當她進一步詢問更詳細的養狗相關問題時，卻發現對方其實並不瞭解具體情況。

她希望想要領養狗狗的人是經過深思熟慮的，「很多來自學校的狗狗曾經也是家犬，但是後來被棄養了，我覺得對他們的傷害還是很大的。」

實際上，為更好地為動物提供保護，近年來台灣動物保護法也在不斷完善。

為防止狗狗被隨意遺棄，通常會在家養狗狗的體內注入晶片，晶片中記錄著主人的聯繫方式。

一旦被遺棄，主人將面臨幾萬台幣的罰款。

但有些從非法渠道購買狗狗的主人不遵循這一規定，且這一規定仍有不少漏洞，也有些狗狗從出生起就在流浪。

阿韙覺得，形成尊重生命的態度才是最重要的。

「可能很多人上了大學之後覺得寂寞，或者交了男女朋友，兩個人想要一起照顧一個小生命，當做未來生活的預習之類的，可你們有沒有想過，分手之後小動物怎麼辦呢？」

妍希認為，「光是法條一定是不夠的，主要還是要讓大家的拒絕棄養承擔起養寵物的責任。」（YOUZIPU）

本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號