隨著共機飛進我防空識別區的架次不斷增加，使台海情勢顯得愈加緊張，並已引發美日澳等國關注。國防部長邱國正表示，台灣面對的周邊情勢，是他「從軍40年以來最為嚴峻的一次」，國軍將持續監控，做好本務工作，職責所在必須面對。

台海緊張情勢就連日本外務大臣茂木敏充都已表達憂慮，希望能透過直接對話得到和平解決；美國白宮發言人莎琪，也重申美國對中國的挑釁表達高度關切。然而，身為我國三軍統帥的蔡總統，似乎仍舊是老神在在，抑或是故作鎮靜。

蔡英文在《外交事務》雙月刊指出，儘管情勢令人擔憂，但台灣人民向全世界宣告，民主不容妥協；並稱台灣與國際社會持續密切聯繫，並與區域各方理念相近國家協力，透過各種合作，共同降低風險。真不知道這些不著邊際的話語，有誰能聽得懂。難道蔡總統真的不知道始作俑者正是妳領導的政府嗎？

美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將，曾在美國大選前夕、國會山莊暴亂之際，極度擔心川普會引爆美中軍事衝突，兩度私下致電給中共高級將領李作成，以避免美中雙方爆發戰爭，化解劍拔弩張的緊張情勢。反觀我們的邱部長是否也有這樣的遠慮和智慧？

在台海兵凶戰危之際，兩岸已是「失聯甚久」，更未建立「軍事互信措施」。邱部長不能只是強調國軍加強備戰，也應該向蔡總統提出建議，甚至是警告。邱部長的「奉陪到底」豪語令人動容，如果是因為民進黨政府不斷挑釁中共，被迫要打一場毫不值得的戰爭，不知道您的部屬，尤其是基層官兵是否願意一起陪你？

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