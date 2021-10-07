你說蔡英文搞台灣獨立？你說蔡英文不愛國旗、不唱國歌、專搞去中國化？雙十國慶即將來臨，國慶籌委會公布雙十節當天，將有一幅長18公尺、寬12公尺、重量達45公斤，攤開來佔地65坪的巨幅國旗，由陸軍CH-47運輸直升機吊掛飛越總統府上空。

消息和畫面曝光，奇怪的是，藍綠雙方甚少有人發表言論，一面青天白日滿地紅國旗堵了雙方面的嘴，也算奇葩。

說國民黨吧，歷年來也從未掛過如此大的國旗；民進黨呢？老大都這樣做了，底下人再怎麼不高興又能奈何？頂多一兩家獨派媒體發發牢騷，說這面國旗宰制著台灣人的心靈。

最難堪的應該是高雄市議員黃捷了吧，不是才說愛國不需透過國旗綁架、愛國不需浪費鋪張，把預算花在更有建設性上。妳拿這話跟蔡總統說去啊！

這真是蔡英文的本意嗎？若真心愛這面國旗，那又為什麼要拆蔣公銅像呢？為什麼忠烈祠不唱國歌呢？為什麼雙十國慶的標誌搞得曖昧不清呢...？為什麼不老老實實講這面國旗的主人公是中華民國呢？

現在看到民調低迷了，趕緊把國旗搬出來，這是諸葛亮弔孝，還是表演給誰看呢？既然不肯大大方方的尊重「中華民國」，還遮遮掩掩的加個「台灣」，掛這麼大面國旗只是為兵凶戰危遮羞嗎？

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