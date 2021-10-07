蔡總統於美國外交關係協會「外交事務」論述兩岸情勢，使用總統頭銜，既然代表國家，內容就必須有高度，而且要經得起檢驗。

蔡英文總統在表述海峽中線時，加上“tacit”（默認、心照不宣）一辭，成為“tacit median line”；在描述位置時，稱海峽中線由東北起自「日本離島」（Japan’s outlying islands）附近向西南延伸至香港附近，此種表述顯然是與事實存在嚴重落差，總統對基本地理與客觀事實認知錯誤，令人遺憾。

海峽中線地理位置在2004年5月26日由當時國防部長李傑在立院公布，座標點經緯度起自北緯27度、東經123度至北緯23度、東經119度毋庸置疑。而北京亦在2020年9月21日由其外交部發言人汪文斌公開表態，否定存在海峽中線；因此以“tacit”加以定位表述，顯與事實不符。

海峽中線東北起點與日本離島相對距離，遠比到台灣北部彭佳嶼、棉花嶼及花瓶嶼各離島更遠，而西南端終點距離香港更是遙遠；不精準的表述，究竟源於總統本人常識有問題，或國安幕僚無能，甚至是刻意所為，企圖鼓動美國恐中情緒？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※