慣稱「珠海航展」的「中國國際航空航天博覽會」日前閉幕。這個因疫情而延後一年舉辨的展覽不僅展示大量的新型空戰武器，也展示了海戰飛彈，甚至列為高度機密的飛彈核潛艦最新現役的094型，也以模型展示介紹。

這讓具科學性質的「航空航天展」有點走調變成軍事「防務展」，使原本算是亮點，嫦娥五號採集「月球土壤」樣本在現場用顯微鏡放大的展示，在軍迷眼中變成小兒科。這次展覽除轟20未亮相外，空戰利器盡出。相對早年中國對高科技武器強調保密，這幾年則是通過展覽，將手上作戰利器秀給全世界看。

中國大秀軍武利器除了滿足國內廣大軍迷的大國自信外，還有擴大軍品外銷的目的。不過武器是用於作戰而不是作秀，發展軍武最終目的還是要面對戰爭。武器發展有其軍事意義，在此先略述這場大秀的幾個重要展品，以理解這些武器系統的戰術意義，再釐清中國透過航展高調作秀的戰略意義。

無人機打前鋒的戰術取向

既然是航空展，當然是以空戰系統為主。除了主要戰術武器殲-20隱形戰鬥機、運-20運輸機、直-20通用直升機等「20」系列的先進武器系統外，較令人矚目的是殲-16D電子作戰機，以及攻擊-11、無偵-7、無偵-9、彩虹-6、翼龍-2等新一代無人機的參展與飛行演出。

殲-16D是解放軍第一款電子戰戰機，這次展出的是量產機型，說明這款戰機已開始服役。現代戰爭雙方最先接觸的是電子戰，電子戰打贏，等於剝除對方防衛系統的神經，讓後續進攻的空中武力予取予求。殲-16D服役，象徵解放軍從機械化走向資訊化的跨代。

展出多款各種功能的新型無人機，則顯示解放軍未來作戰時以無人機為前鋒的戰術取向。例如攻擊-11。攻擊-11首次亮相是在2019年的中共國慶閱兵，當時它的飛翼造型就讓人眼睛一亮。這款隱形無人機可以單獨使用，也可以搭配雙座版本的殲-20，作為忠誠僚機。

雙座版本的殲-20已在開發，服役後可作為指揮母機，一位飛行員駕駛，另一位操作攻擊-11執行任務。攻擊-11可當小軍火庫，彌補隱形戰機彈倉載彈太少的缺失，同時也降低有人機被擊落的風險。

不過，更有潛力的忠誠僚機是這次以模型展示的FH（飛鴻）-97。FH-97也是隱形設計，內載12架FH-901無人機蜂群，可發動集群攻擊。這是種新的戰法，如果成功將改變未來戰爭面貌，特別令人矚目。

以隱形有人戰機，搭配隱形無人機的忠誠僚機系統，美、俄也都在開發。美國是搭配F-22的女武神（XQ-58），俄羅斯則是搭配 SU-57的獵人（S-70）。大家都這麼做，是因為無人機有無法忽視的優點。首先就是價廉，例如XQ-58比F-35便宜45倍，可以大量部署，栽毀也不心疼。

其次是政治風險低。無人機概念上是作戰工具，被擊落只是財損而不會造成人員傷亡，可避免戰爭失控升級。2019年美軍一架RQ-4A全球鷹被伊朗防空飛彈擊落，美軍原擬攻擊伊朗特定目標以為報復，最後被川普總統喊停。如果是有人機，政治壓力會讓總統想不報復都不行。

第三是戰術效果好。特別是無人機集群。大量無人機集群的自殺式攻擊，能消耗對方防空火力，摧毀防衛系統。目前美、中、俄都在研發無人機集群的人工智慧（AI）。未來戰爭很可能是有人機指揮一群無人機蜂群作為前鋒的交戰型態。先試探對方防空系統反應，如果順利就直接踹開防衛大門，讓大批空武隨後進攻，或者斬首奇襲。

無人偵察機或察打一體，則將配合衛星，成為海、陸軍掌握戰場與發動突擊的主要工具。各機種功能不同，優缺點各異，可以高低搭配。這是為何中國發展多款偵察無人機的原因。當然也有外銷款。中國有人戰機在國際市場銷售成績不佳，無人機則相當受歡迎。

珠海航展也展出海戰利器。在海戰系統上，反艦飛彈作為一種航空器也被安排展出。包括YJ（鷹擊）-12E、YJ-18E與CM-708UNB（海鷹）潛射飛彈。不過特別的是以模型方式展出094型飛彈核潛艦。雖然是模型，飛彈核潛艦在防務展中仍屬罕見，因為是戰略武器。094又不是航空器，在航空展中展出，耐人尋味。

094和澳洲近日宣布要購買的核動力潛艦不同。澳洲的潛艦是攻擊潛艦，屬於戰術武器，以潛射飛彈或魚雷，攻擊敵方水面艦或潛艦。飛彈核潛艦則是發射核彈頭彈道飛彈的載台，平日深藏在大洋水面之下，待命（通常是遭到核攻擊後）攻擊敵方本土。

在冷戰時期，飛彈潛艦、陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機，被視為核子嚇阻的戰略鐵三角，以確保遭到全面核武攻擊後，仍有足夠摧毀對方的核武報復能力。其中最具優勢的就是飛彈潛艦。因為躲藏在大洋之下，不像戰略轟炸機那麼容易被發現而遭摧毀，陸基飛彈則在上升段即可能遭反導攔截，因而有較高達成任務的機率。

資料顯示094配備12個飛彈發射筒，可攜帶12枚配備核彈頭的潛射彈道飛彈。洲際彈道飛彈通常配有多個重返大氣層載具，可各自攜帶1個核彈頭，例如美軍的三叉戟II（UGM-133A）潛射彈道飛彈即有8個核彈頭，1枚就可以攻擊8個大城市。中國的巨浪-3能攜帶多少枚核彈頭並未公布，但確定是多彈頭設計。如果以最低的兩枚估計，一艘094攜帶飛彈可以攻擊24個城市。即便美國陸基中段防禦系統（GMD）與下降段的戰術飛彈，例如愛國者反導系統，能夠合力攔截其中的90%，也將有2或3個城市被核彈摧毀。

雖然094性能較美國俄亥俄級（Ohio-class）飛彈核潛艦還有段差距，但只要進入戰備巡航，就可以搭配陸基飛彈形成威懾：想對中國實施先制核打擊，就必須擔心本土遭到核攻擊的報復。

因此，這或許就是中國透過珠海航展，高調秀作戰利器的戰略溝通。潛台詞就是提醒競爭對手：我已經有了，別想再威脅我。

威懾的戰略取向

這次展出的武器都是中國自製，性能已經可以和美國類似系統媲美。例如殲-16D相對的就是美國EA-18G咆哮者，無偵-7則是中國版的全球鷹。在機械性能上，美系仍較優良，但電子系統，中國則有後發優勢。這是因為中國先進武器都是新品，美國則多是2、30年前產品。2、30年來電子晶片以摩爾定律快速發展，美國戰機或戰艦雖經過升級，電子系統仍然追不上。中國電子軟體技術進步很快，尤其是AI部分，和美國差距已經很小。而這正是無人機發展的關鍵技術。

雖然整體實力還差美國一截，但中國製造的軍武，已經有挑戰美國製造的實力。這個變化具有重大的戰略意義，使中國軍事戰略目標可以由「打贏一場高技術戰爭」，轉變為「戰略威懾」。

威懾就是嚇阻，中文的意思有差，但都源自英文deterrence一詞，只是兩岸翻譯不同。台灣學者翻譯成嚇阻，是關注其阻止戰爭的一面。只要發生戰爭，就是嚇阻失敗。嚇阻理論強調3C：capability、credibility、communication。簡單的說，就是要嚇阻對方動武，必須有報復的能力、一定報復的可信度，以及透過溝通，讓對方知道這兩點。

大陸學者翻譯成威懾，則是注意到這理論有「不戰而屈人之兵」的一面。只要讓對方知道（溝通），我實力比你強（能力），敢動我一定打你（可信度），就能迫使對方束手。這表示只要展示強大武力以及必然動手的決心，就可以不用真打，而屈服對方意志。

中國早期建軍目標是「打贏一場高技術戰爭」。為了確保能夠打贏，依據《孫子》兵法「知己知彼，百戰不殆」的理論，掌握對方的情報愈多愈好，同時，讓對方掌握自己的情報愈少愈好。甚至採用「兵者詭道也，能示之不能，用示之不用」策略，讓對方低估。因為輕敵是兵家大忌，《老子》所謂「禍莫大於輕敵」，所以最好讓敵人低估我實力，戰時才能拿出隱藏的王牌，一戰而勝。

但戰爭沒有必勝的，只要一打，就要冒風險，尤其是對抗強大美軍。現在中國軍武已經可以與美國比肩，就有條件操作「不戰而屈人之兵」，不一定要冒戰爭風險，還有機會透過威懾屈服對手。而解放軍的戰略對手，不僅國軍，還包括美軍。

準備真打，希望敵人低估自己，因此先進武器發展要高度保密；戰略威懾，則希望對手高估，才能產生畏懼，所以要秀出手上利器，展示實力。這是中國透過航展高調作秀的戰略意義。

珠海航展已秀出中國的軍武實力，許多新武器已經服役，或即將服役。但要真正落實而形成戰力，還必須修訂準則、強化訓練，再透過演習驗證，需要好幾年時間。這表示未來幾年，解放軍有訓練與軍演的高需求。

因此，撇開戰略威懾的政治效應與影響不談，純就軍事事務，解放軍在台海、南海、東海，甚至跨越第一島鏈到第二島鏈，進行愈來愈多，動作愈來愈大的訓練或軍演，將可預期。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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